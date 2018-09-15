Empoli - Lazio maç önü

Empoli ve Lazio, 16 Eylül 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Empoli 4 puanla 8. sırada, Lazio 3 puanla 16. sırada bulunuyor. Empoli, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Lazio, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 131 kodlu maçı oynayanlar; Empoli galibiyet oranı 4.00, beraberlik oranı 3.60, Lazio galibiyet oranı 1.50. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Empoli son hafta oynanan Palermo maçında 2-1 yenildi.

Lazio, Crotone karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Empoli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Empoli, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Lazio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Lazio, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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