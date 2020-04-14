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Birçok insanın ölümüne neden olan salgına karşı önlem almak için dünyanın eve kapanmasının ardından müzik dünyası da harekete geçti.

Müzisyen Emrah Demiralp, 45 kişilik bir koroyla 'Sabret Geçecek' isimli çalışmasını yayınladı.

YouTube kanalında yayınlanan şarkının söz ve müziği ise Emrah Demiralp imzası taşıyor. Parçanın düzenlemesini ve mix’ini de gerçekleştiren müzisyen, klibin kurgulanmasında da görev aldı. Klipten elde edilecek gelir ise koronavirüsle mücadele eden ilgili kurumlara bağışlanacak.

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