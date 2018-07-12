Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Son sözü sorulan Serbes, "Çok üzgünüm, takdir mahkemenin" dedi. Kenan Doğru'ya ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme başkanı ölen ailenin ailesi avukatlarına son söz verdi. Avukatlar en üst sınırdan ceza verilmesini ve cezanın ertelenmesini istedi.

Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın aktardığı bilgilere göre, Emrah Serbes ise ifadesinde anne, baba ve kardeşini kaybeden Ahmet Özçelik'e yönelik "Ahmet kardeşim senden özür dilerim" dedi. Serbes son sözlerinde "Bu bir kazaydı. Herkesin başına gelebilir. Hava karanlıktı, yağışlıydı. Bir anda aracı önümde gördüm. Kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım. Olay anında alkollü değildim. Karar verirken lütfen bunları düşünün" dedi.

"SU AKAR YOLUNU BULUR"

Karar okunduktan sonra Emrah Serbes askerler arasında dışarı çıkarılırken mahkeme salonuna dönüp "Kendinize iyi bakın dostlar, beni düşünmeyin. Su akar yolunu bulur" dedi. Bunun üzerine kazada hayatını kaybeden ailenin yakınları tepki gösterdi. Serbes'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.