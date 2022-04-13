Emre Akbaba: Galatasaray'a dönüp tekrar oynamak istiyorum

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Spor söyleşileri" başlıklı etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan futbolculardan Efecan Karaca, hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Ligde şu anda 6. sırada olduklarını hatırlatan Efecan Karaca, "Avrupa kupasına ligde dördüncü sıradaki takım da gidebiliyor. Onun için lig sonuna kadar savaşacağız. Ayrıca büyük takımlarla maçımız kalmadı. Kendimize denk takımlarla oynayacağız. Bir de önümüzde kupa yarı finali var. Aslında Avrupa'ya gidebilmenin en kolay yolu da Türkiye Kupası'nı alabilmek. İnşallah hem ligi dördüncü bitirmek hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Alanyaspor'da mutlu olduğunu dile getiren 32 yaşındaki oyuncu, örnek aldığı oyuncu ile ilgili soru üzerine "Okan Buruk. Onun gibi olmak istiyordum. Çok şey başardığını düşünüyorum. Onun gibi boyumun olması da bir etken herhalde." açıklamasını yaptı.

EMRE AKBABA: GALATASARAY'A DÖNÜP TEKRAR OYNAMAK İSTİYORUM

Emre Akbaba ise ligde hedefledikleri en üst noktaya varmak istediklerini kaydetti.

Türkiye Kupası'nı Alanya'ya getirerek kariyerlerine bir kupa daha eklemek istediklerini vurgulayan Emre Akbaba, bunu başarmaları halinde Alanyaspor'un Avrupa hedefinin de gerçekleşeceğini belirtti.

Türkiye'de futbol altyapısının yeterli olup olmadığına yönelik soru üzerine 29 yaşındaki oyuncu, "Altyapıdaki imkanların Türkiye'de yeterli olmadığını düşünüyorum. Hem kulüp tesisleri hem de hocalara verilen değer bakımından... Antalyaspor altyapısında oynadım. Alanyaspor'un altyapıya önem verdiğini gördüm. Antalyaspor'da geçirdiğim altı aylık dönemde çok eksikler yaşadım. Hatta gurbetten gelen birkaç Alman oyuncu vardı, dayanamayıp gittiklerini de gördüm. Ben devam ettim, çünkü çok istekliydim." diye konuştu.

En çok hangi ligde oynamak istediği sorusuna "İspanya" diye cevap veren Emre Akbaba, idolünün de Zinedine Zidane olduğunu ifade etti.

Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralık olarak geldiği hatırlatılan ve bundan sonrası için kendisine nasıl bir yol haritası çizdiği sorusuna Emre Akbaba, "Galatasaray'da bir yıllık sözleşmem kaldı. Dönüp tekrar oynamak istiyorum." diye cevap verdi.

Söyleşinin ardından Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hilmi Tokuş; kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Efecan Karaca ve Emre Akbaba'ya çiçek takdim etti.