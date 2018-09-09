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''GALATASARAY'IN ÇOCUĞU EMRE AKBABA'' TEZAHÜRATI

''Taraftarın bana bu şekilde sevgi göstermesi adaptasyon sürecimi çok kısalttı. Aslında ben de onlardan biriyim. Ben de o tribünlere çıktım. Sonuçta kendimi bu camiaya ait hissediyorum ve taraftarlarımız da bana bu konuda destek sağlıyorlar. Burada olduğum için o kadar mutluyum ki, anlatabilmem çok kolay değil. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Onları mahcup etmemek için her şeyi yapacağım.''