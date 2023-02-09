Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Emre Apartmanından 72 saat sonra alınan ses, umutları yeniden yeşertti

Gaziantep ilk depremde çöken ve son 24 saatte 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı 12 katlı Emre Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında 72 saat sonra alınan ses, umutları yeniden yeşertti. Sesin geldiği noktada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, enkazda bir bankaya ait evrak ve dosyalara da ulaştı

Emre Apartmanından 72 saat sonra alınan ses, umutları yeniden yeşertti
İHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde yıkılan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 12 katlı Emre Apartmanın enkazından son 24 saatte 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Art arda çıkarılan cenazelerin ardından umutların tükenmeye başladığı Emre apartmanın enkazında 72 saat sonra alınan ses yeniden umutları yeşertti. Sabaha karşı saat 04:00 sıralarında enkaz içerisinden alınan ses üzerine iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri binanın doğusundaki arama çalışmalarına hız verdi. Dönerek yıkıldı belirtilen binanın enkazında hasar çalışma yürütün ekipler, önce tüm iş makinelerini durdurarak dinleme yapıyor ardından ise enkazın en üstündeki beton blok ve kolonları kontrollü bir şekilde kaldırıyor. Daha sonra ise önlerindeki moloz ve beton yığınlarını kaldırarak yol açan ekipler, sesin geldiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Hassas cihazlarla aramaların yapıldığı enkazdan bir kişi daha canlı kurtarmak isteyen ekipler, ağır hava şartlarına rağmen Yoğun mücadele veriyor.

Ekiplerin yoğun arama çalışması yürüttü enkazdan olan Emre apartmanında, 3 gündür süren çalışmalarda sadece 3 kişi canlı çıkarıldı.

Bankanın evraklarına ulaşıldı

Enkazın farklı bölgelerinde, dinleme, arama ve kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, enkazın güneydoğusundaki çalışmalarda ise yıkılan binanın zemin katında bulunan bir bankaya ait evrakları çıkardı. Enkazda çıkarılan, dosya, sözleme gibi evraklar banka yöneticilerine teslim edilmek üzere poşetlere konuldu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Kahramanmaraş depreminde "İki fay enerjisini boşalttı" diyen Naci Görür iki şehri uyardı
GÜNDEM "İki fay enerjisini boşalttı" diyen Naci Görür iki ...
Depremden 8 saat önce Hatay'a geldiler! Bir aile yok oldu... - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Depremden 8 saat önce Hatay'a geldiler! Anne, baba ve ...
Son dakika: Lise öğrencisi sınava gittiği Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi! - Güncel haberler
GÜNDEM Sınava gittiği Kahramanmaraş'ta yaşamını yitirdi!
4 gün önce satın almışlardı... 5 kişilik aileye mezar oldu
GÜNDEM 4 gün önce satın almışlardı... 5 kişilik aileye mezar ...
HATAY DEPREM SON DURUM | Hatay'da ölü ve yaralı sayısı açıklandı mı, kaç bina yıkıldı? Depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı?
GÜNDEM Hatay depreminde son durum: Ölü ve yaralı sayısı ...
BORSA KAPANDI MI? BIST 100 ile Borsa İstanbul'da son durum! Borsa kaç gün kapalı kalacak, ne zaman açılacak? Borsa'da işlemler ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Borsa kapandı mı, ne zaman açılacak?
INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR, çöktü mü? Instagram neden yavaşladı? 9 Şubat 2023 Instagram erişim engeli mi geldi, ne zaman düzelir?
GÜNDEM Instagram çöktü mü, neden yavaş?
Bitlisli gönüllü kepçe operatörleri deprem bölgesinde çalışmak için yola çıktı
GÜNDEM Gönüllü kepçe operatörleri yola çıktı
Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı? 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde yaralananların ve ölenlerin isimleri belli oldu mu?
GÜNDEM Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı ...
14 katlı binadan ses duyuldu! Gaziantep'te 76 saat sonra üç mucize! - Deprem son dakika haberleri
GÜNDEM 14 katlı binadan ses duyuldu! 76 saat sonra üç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.