İHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremde yıkılan Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 12 katlı Emre Apartmanın enkazından son 24 saatte 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Art arda çıkarılan cenazelerin ardından umutların tükenmeye başladığı Emre apartmanın enkazında 72 saat sonra alınan ses yeniden umutları yeşertti. Sabaha karşı saat 04:00 sıralarında enkaz içerisinden alınan ses üzerine iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri binanın doğusundaki arama çalışmalarına hız verdi. Dönerek yıkıldı belirtilen binanın enkazında hasar çalışma yürütün ekipler, önce tüm iş makinelerini durdurarak dinleme yapıyor ardından ise enkazın en üstündeki beton blok ve kolonları kontrollü bir şekilde kaldırıyor. Daha sonra ise önlerindeki moloz ve beton yığınlarını kaldırarak yol açan ekipler, sesin geldiği bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Hassas cihazlarla aramaların yapıldığı enkazdan bir kişi daha canlı kurtarmak isteyen ekipler, ağır hava şartlarına rağmen Yoğun mücadele veriyor.

Ekiplerin yoğun arama çalışması yürüttü enkazdan olan Emre apartmanında, 3 gündür süren çalışmalarda sadece 3 kişi canlı çıkarıldı.

Bankanın evraklarına ulaşıldı

Enkazın farklı bölgelerinde, dinleme, arama ve kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, enkazın güneydoğusundaki çalışmalarda ise yıkılan binanın zemin katında bulunan bir bankaya ait evrakları çıkardı. Enkazda çıkarılan, dosya, sözleme gibi evraklar banka yöneticilerine teslim edilmek üzere poşetlere konuldu.