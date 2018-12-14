Mahkeme dava süresince Emre Aşık’ın eşi için 10 bin lira ve 3 çocuğu için de 5’er bin liradan olmak üzere toplamda aylık 25 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.
Eski Milli Futbolcu Emre Aşık geçtiğimiz aylarda 6 yıllık eşi Yağmur Aşık’la anlaşmalı olarak boşanmak üzere dava dilekçesi sunmuştu. Dava dilekçesi ile ıslak imzalı boşanma protokolü süren çiftin bugün görülecek duruşmada boşanması beklenirken, davada yeni bir gelişme yaşandı. Duruşmanın başlamasının ardından hakim, Yağmur Aşık’ın geçtiğimiz hafta karşı boşanma davası açarak boşanma protokolünden vazgeçtiğini tutanağa yazdırdı.
İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ve tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada söz alan Emre Aşık’ın avukatı, dava dilekçesine karşı cevap dilekçelerini sunmak üzere mahkemeden süre talep etti.
BOŞANMA PROTOKOLÜ ÖZGÜR İRADESİ OLMADAN İMZALANDI
Söz alan Yağmur Aşık’ın avukatı Ersel Kahyaoğlu ise 3 çocuğu ile birlikte ayrı yaşayan müvekkili Yağmur Aşık’ın geçinemediğini, maddi sıkıntı yaşadığını ve bu nedenle dava süresince tedbir nafakası ödenmesini istedi. Müvekkili Yağmur Aşık için aylık 20 bin lira her çocuk için de 5’er bin lira dan olmak üzere nafaka talep ettiklerini kaydeden avukat Kahyaoğlu, boşanma protokolünün müvekkili tarafından özgür iradesi olmadan imzalandığını kaydetti.
AYLIK 25 BİN LİRA TEDBİR NAFAKASI
Ara kararını açıklayan mahkeme Emre Aşık’ın avukatına açılan dava dilekçesine karşı cevap dilekçelerini sunmak üzere süre verdi.
Mahkeme, Emre Aşık’ın dava dosyasına sunulacak deliller doğrultusunda ileride arttırılabilecek veya azaltılabilecek olmak üzere eşi için 10 bin lira ve 3 çocuğu için de 5’er bin liradan olmak üzere toplamda aylık 25 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.
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