Arkadaşlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkartan Emre Aşık, geçtiğimiz günlerde eşiyle ilgili basında çıkan haberler sorulması üzerine, “Arkadaşlarıyla dışarı çıkacağından haberim vardı. Biliyordum.” sözleriyle, bir problem olmadığını ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğini dile getirdi.



Objektiflere poz veren Emre Aşık, dostlarıyla yemek sonrası keyifle sohbet ederek, günün tadını çıkardı.



