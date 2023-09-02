Emre Aydın 'Bursa'da sahne almak keyifli' dedi, elektrikler kesildi

3 Şurada Paylaş!









Emre Aydın, "Burada çalmak çok keyifli. Bu akşam da burada olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Çok güzel görünüyorsunuz. Müzik yapmak, sahnede canlı müzik yapmak çok güzel ama bazı seyircilere daha büyük bir hevesle geliyoruz. O salonlardan bazı salonlara öyle geliyoruz" dediği esnada elektrikler kesildi ve seyirciler hayretler içinde kaldı.