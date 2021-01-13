Emre Belözoğlu açıkladı:

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mesut, Fenerbahçe’ye her zamankinden daha yakın. Fenerbahçe’nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi be menajeriyle bir görüşmemiz oldu."

"ÖMER FARUK KONUSUNDA ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içindeyim. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde 5 yıllık bir projeyle gittik. Üzüldüğüm nokta şu; yarın bir gün Fenerbahçe tarihi anlatıldığında en genç kaptan olarak Ömer Faruk yazacak. Verdiğimiz değerin karşılığını bulamadık"

"DORUKHAN TOKÖZ'LE GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

"Dorukhan'la ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Kimse bize ne yapmamız gerektiğini öğretemez"

"PEROTTI'NİN AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR"

"Perotti’nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar alacağız. Ameliyat olursa 3 ile 8 ay sahalardan uzak kalacak."

"OZAN TUFAN İÇİN BİZE ULAŞAN TEKLİF YOK"

"Ozan Tufan için bize ulaşmış resmi bir teklif yok"

"Bizim futbolcu ayartma gibi bir yeteneğimiz yok"

"Bir transfer yapacaksak o stoper bölgesine olacak"