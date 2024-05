Emre Belözoğlu: Beni kimse ömür boyu susturamaz

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. MKE Akaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Belözoğlu, maçla ilgili söyleyecek çok şey bulamadığını belirterek, "Elimizde küçücük avantajım mı artık bilmiyorum bir şey kaldı. Onu hafta sonu artık değerlendireceğiz mi, değerlendirmeyeceğiz mi? Ben de dahil olmak üzere oyuncular bunu ne kadar isteyecek? Arzulayacak hep beraber göreceğiz. Önümüzde çok herkes adına bence zorlu bir hafta var ama bu ligde kalmak adına yine görünen o ki işler son 4 hafta istediğimiz gibi gitmedi. Son hafta oyuncularım ve ben her şeyimizi ortaya koyarak Ankaragücü’nün ligde kalması için her şeyi yapacağız, her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.