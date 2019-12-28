Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayan Emre Belözoğlu da Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre kafile şu şekilde:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe,Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a gidecek. Sarı-lacivertli ekip, buradan kara yoluyla Rize'ye geçecek.
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