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HaberlerFutbol

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe'ye hizmet etmek için geldim

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, Avusturya'daki sıcak havaya rağmen çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi

Emre Belözoğlu

Sarı-lacivertli takımın, Hertha Berlin'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Beklenmedik derecede çok sıcak bir ortamda kamp dönemini geçirdiklerini belirten Emre Belözoğlu şöyle konuştu:

"Dört gündür 35-36 derecenin altını hiç inmedi. Şu anda 34-35 derecede akşam olmasına rağmen. Bence verimli bir kamp oldu. Elimizden geldiğince iyi çalıştık. İki tane de net Bundesliga'nın iyi ekibiyle maçlar yaptık. Bu anlamda olumlu olumsuz her şeyi hocamız değerlendirecektir. Sezon başı kamplarında Alman takımlarıyla oynamak iyi oluyor diye düşünüyorum bizim gibi takımlar için. Önümüzde daha sezona hazırlanmak için 3 haftamız var, bunu en iyi şekilde dolduracağız ve değerlendireceğiz. Önümüzde daha oynayacağımız 4 maç var. Hemen hemen bu takımların hepsi 6. 7. hazırlık maçlarını oynuyorlar. Biz de 4. maçımızı oynadık. Bizden daha önce sezona başlamış takımlarla oynamak inşallah bize avantaj olarak dönecektir. Genel olarak verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum, sıcaklar dışında."

Emre, "Hazırlık maçlarında ikinci yarıda oyuna girdin. Sezonun genelinde de bu böyle mi olacak, bir hamle oyuncusu mu olacaksın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öyle hiçbir görüşmemiz olmadı. Burada hepimiz aynı geminin içindeyiz ve hocanın mutlaka değerlendirmesi olacaktır, beni oynatma ya da oynatmama yönünde. Ben buraya Fenerbahçe takımına hizmet etmeye geldim ve formayı herkes gibi eşit mesafede duruyorum. Hoca mutlaka kimi düşünüyorsa onu oynatacaktır ama bu özellikle bu süreçte birazcık daha ben kendimi 3-4 senedir beni çok fazla takip etmediğiniz için özellikle kontrollü ilerliyorum. Özellikle sezon başı kamplarında. Hocamızla bu konuşmayı yaptık, biraz daha sonradan oynamayı tercih ettik ama önümüzdeki maçlardan sonra biraz daha dakikalarım artacaktır sezon yaklaştıkça. Buradaki hava sıcaklıklarını da düşündüğümüzde, her gün iki idman yaptığımızdan biraz daha benim adıma az süre almak fena olmadı diye düşünüyorum. Benim yaşımı da düşünmeniz gerek."

Fenerbahçe'nin Münih'te katılacağı Audi Kupası'nı da değerlendiren Belözoğlu, "Turnuvadaki takımlar Avrupa'nın en büyük takımları. Çok değerli bir turnuva olacak. Bizim için de sezona hazırlanmak adına mükemmel maçlar olacak diye düşünüyorum. Tabii ki çok zor maçlar. Yapmamız gereken o maçları çok ciddiye alıp doğru çıkarımlarla sezona hazırlanmak. Her maçın ayrı önemi var ama oraya gittiğimizde de Fenerbahçe'nin gücünü göstermeye çalışacağız. Tabii ki rakiplerimiz çok güçlü, iyi hazırlandık, iyi hazırlanmaya da devam edeceğiz. Bence lige bizi bu zorlu maçlar çok iyi şekilde taşıyacaktır." şeklinde konuştu.

Emre Belözoğlu, bir gazetecinin "Fenerbahçe Audi Kupası'nda dünya devleriyle karşılaşacak. Audi Kupası'nı fırsat olarak mı görüyorsun? Fenerbahçe'nin hazır olmadan bu kadar iyi takımlarla oynamaması yönünde de görüşler var..." sözleri üzerine şöyle konuştu:

"Benim bir futbolcu olarak bunu yorumlamam doğru olmaz ama ben Fenerbahçe de bizim gönlümüzde dünyanın en iyi takımı. Ama tabii futbolun gerçekleri var, dünya futbolunun gerçekleri var. Bu takımlar hemen hemen her sene Avrupa kupalarında çok büyük başarılar imza atıyorlar. Kendi liglerinde de her zaman şampiyonluğun en önemli adayları. Saydığımız takımları düşündüğümüzde seviye olarak bizden üstte takımlar, bunu hepimiz kabul ediyoruzdur. Azıcık futboldan anlayan herkes bunu kabul eder ama ben böylesine zorlu maçların bizi lige çok iyi şekilde hazırlayacağına inandığımdan değerli buluyorum. Ama mutlaka hocamız, yönetimimiz, bu anlamda takımı güçlendirmek adına, sonuçta bu takımdan 14 tane oyuncu ayrıldı. Yeni katılan da 5-6 oyuncu varız. Sayın başkanımızın da söylediği gibi içeriye dahil edilecek Fenerbahçe aidiyetini farkında olan oyuncular mutlaka olacaktır. Güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu tür maçları da bir fırsat biliyoruz, arkadaşlarım da böyle düşünüyorlar. Hazırlık maçlarının böylesine büyük takımlarla oynadığınızdan sonuçlar da lehinize olduğunda mutlaka bir öz güveni olacaktır ama sonuçta ben hazırlık maçlarının neticelerinden çok oyunun genelinde neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık hocamız da bize zaten maçlardan sonra bunun sunumlarını yapıyor. O sunumlardan çıkardıklarımızı daha değerli buluyorum"

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