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Emre Belözoğlu: Fenerbahçe’de ümitler ölmez

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep FK maçının ardından sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansıyla ilgili, “Fenerbahçe’de ümitler ölmez” diye konuşurken, topa hakim bir stilde oynamalarıyla ilgili kendisinin yerinde kimin olsa bu oyunu oynatmak isteyeceğini söyledi

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe’de ümitler ölmez

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine Ramazan ayının hayırlı olması dilekleriyle başlayarak, “Oyunun devamında bir türlü golü atamadık ama ne olursa olsun maça başlangıç itibariyle memnunum. İkinci yarı baskıyla başladık, golü bulduk, topa sahip olmamız gereken bir dönemde rakip beraberliği yakaladı. 2-1 ile 3-1 arasındaki süreçte rakip bizden daha fazla topa sahip oldu ve pozisyonlara girdi. Biz topa sahip olduğumuzda rakibe üstünlük kurduk. Genel anlamda oyundan memnunum. Düzeltmemiz gereken tarafları var oyunun. İstek arzu oyuncuların inancı mutluluk verici” dedi.

“RAKİBE TOPU VERDİĞİMİZDE İSTEMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI”

Güçlü bir oyun oynamak istediklerini ve bunun kolay olmadığını söyleyen Belözoğlu, “Bunu pratik ettikçe daha gelişecek. Bugün şu oyunda Gustavo’ya çok ihtiyacımız var, kendisi çok değerli bir oyuncu. Her oyuncumuzun değerini bilip, sezon sonuna kadar bunu bir şekilde yayacağız. Ayağı temiz oyuncuları tercih ettim, daha fazla ceza sahasına girdiler. Rakip boyu kısa olan bir takımdı Gaziantep ve arkaya koşu yapmaları gerekiyordu takımın. Kenar oyuncuları orta sahaya daha menşeiliydi. Bekleri bulmamız için oyunu doğru yaymamız gerekiyordu. Bunu iyi yaptığımızda herkesin mutlu olduğu oyun çıktı ortaya. Rakibe topu verdiğimizde istemediğimiz görüntüler çıktı. Her maçın ayrı senaryosu var. Önümüzdeki maça 6 gün süre var ve eksikliklerimize çalışacağız. Bunu oynatmaya çalışacağız Fenerbahçe’ye. Takımda doğru bir reaksiyon var” ifadelerini kullandı.

“BENİM YERİMDE KİM OLSA BU OYUNU OYNATMAK İSTER”

Takımın başına gelmesiyle daha çok topa sahip olan bir Fenerbahçe’nin sahaya çıktığı ile ilgili soruya cevap veren Emre Belözoğlu, “Bulunduğumuz camia Türkiye’nin en büyük camiası. Fenerbahçe’nin kendi dinamikleri var. Geçmişteki şampiyonluklara baktığınızda topa hakim olan bir takım vardı. Benim yerimde kim olsa bu oyunu oynatmak ister. Ben elimden geldiğince her maçın ayrı senaryosu olduğunu düşünüyorum. Rakibe göre farklı oyun anlayışları olacak ama büyük fotoğrafta Fenerbahçe sezonun genelinde topu tutan, rakibe kolay vermeyen, kaptırdığı yerde reaksiyon veren bir takımı oluşturmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı ile ilgili konuşan Belözoğlu, “Fenerbahçe bulunduğu her kulvarda sonuna kadar kupayı zorlar ve 7 maçta oynayacak, ondan sonrasını göreceğiz. Fenerbahçe’de ümitler ölmez” sözlerini sarf etti.

“GEÇEN HAFTA NET BİR PENALTIMIZ VERİLMEDİ”

Süper Lig’de hakem performanslarına değinen Emre Belözoğlu, “Benim gibi futbol tecrübesi yüksek ama bulunduğu konum itibariyle daha deneyimlenmem gereken bir pozisyonda söyleyebileceğim şey bugün biz 10 kişi kaldığımız, oyuncumuzun sakatlandığı pozisyonda ilk önce bizim değişiklik hakkını kullanmamız gerekiyordu. Onun dışında hakemlere çok fazla yüklenmememiz gerektiğini düşünüyorum. Onların işi de kolay değil. Mutlaka bir pozisyonda başka karar verebiliyorlar. Ben hakemleri çok konuşup oyundan uzaklaşma taraftarı değilim. Geçen hafta net bir penaltımız verilmedi. Bunu yorum değil tespit olarak söylemek daha gerçekçi” diye konuştu.

“FENERBAHÇE’DE OLMAK HERKESİ MOTIVE EDIYORDU”

Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymenin çok kıymetli olduğunu söyleyen Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önce oyunculara bunu anlatmaya çalışıyorum. Kim oynarsa oynasın takımdakiler önemli oyuncular. Ben onlara verdiğim sürenin kıymetini hissetmeleri yönünde telkinlerde bulunuyorum. Ben de onların içinden geldim. Onlara bu duyguyu hissettirmek istiyorum. Futbolculuk çok güzel meslek. Kaç dakika olursa olsun giydiğiniz formanın hakkını vermelisiniz. Bu meslek size değer kazandırıp, değerde kaybettirebiliyor. Fenerbahçe’de olmak herkesi motive ediyordur” diye konuştu.
Son olarak maç içerisinde sakatlık yaşayan Enner Valencia ve maçın sonunda ağrı hisseden Gökhan Gönül ile ilgili konuşan Emre Belözoğlu, “Valencia’nın durumu MR’dan sonra netleşir ama kasığın üst tarafında ağrısı var. Gökhan’ın da arka adalesinde ağrı var. Yarın değerlendirmeleri yapar sağlık ekibimiz. Sizleri bilgilendiririz” dedi.

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