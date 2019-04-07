Spor Toto Süper Lig’de oynanan Medipol Başakşehir-Konyaspor mücadelesinin 41. dakikasında Emre Belözoğlu rakip futbolcuya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Çınar tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Verilen karta tepki gösteren Belözoğlu sinirini formasından çıkardı. Formasını çekiştirirken yırtan futbolcu maçın kalan süresinde oyuna bu şekilde devam etti.