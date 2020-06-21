Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olurken kaptan Emre Belözoğlu, Trabzonspor ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle forma giyemedi. Gelecek sezon sportif direktör olacağı konuşulan tecrübeli yıldız, Kasımpaşa maçını tribünden takip ederken elindeki deftere notlar alması dikkat çekti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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