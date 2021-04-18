Emre Belözoğlu: Kazandıkça enerjimiz yükseliyor

Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Seneyi devriyesinde Serkan Acar'ı rahmetle anmak istiyorum. Camiamızın önemli bir şahsiyetiydi. İnşallah camiamız onun gibi değerli evlatlar çıkarır. Camiamızın başı sağ olsun." dedi.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Belözoğlu, "Oyunda iyi ve kötü oynadığımız dönemler oldu. Baktığımızda oyuncuların mücadelesi ve arzusu çok yüksekti, bu beni mutlu ediyor. Onunla beraber oynadığımız maçları kazanabilecek ya da kaybedebilecek durumlara getiriyoruz. Rakip 10 kişiyken daha doğru bir oyun oynamalıydık. Ligin sonuna kadar inşallah aynı enerji ve mücadeleyle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, maçın son anlarında penaltı kurtaran kaleci Harun Tekin'in performansı hakkında "Altay çok önemli bir oyuncu, geçmiş olsun. Futbol bu yüzden güzel bir oyun, ne hayırlı ne şer bilemiyoruz, onun aramızda olmasını istedik ama futbolda sakatlıklar oluyor. Harun kardeşimiz çok iyi bir maç çıkardı, penaltı pozisyonu penaltı olmayabilir ama ne olursa olsun penaltıyı kaçırdıktan sonra verilen reaksiyon çok değerli. Her oyuncu çok kıymetli, Harun da bunlardan biri. Sezon sonuna kadar 25-26 kişi aynı mücadelenin içinde olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Belözoğlu, Başakşehir'e teknik adam olarak dönmesiyle ilgili gelen bir soruya "Kolay duygular değil. Başakşehir benim ikinci evim, ikinci yuvam. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bana muhteşem duygular yaşattılar. Ben de elimden geldiğince buraya hizmet ettim. İnşallah bu süreçten bir an önce çıkarlar ve eski günlerindeki gibi üst sıraları zorlayarak, şampiyonluk kazanacak süreçler yaşarlar. Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere, ekibiyle beraber bu sıkıntılı süreci atlatacaklardır. Onlara başarılar diliyorum." yanıtını verdi.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü, "İki bekinizi değiştirdiniz. Bunun sebebi neydi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Beklerin performansından memnunum ama biraz daha net oynayıp sert çıkmalarını istemiştim. Bunu yapamadık. Nazım uzun süredir oynamamıştı. Ozan'ı orada kullandık. Caner bizim için önemli bir oyuncu. Bir iki pozisyonda, oradan fazla gelmeye başladılar. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Sahanın içinde hangi oyuncuya ne kadar şans verirsek, Fenerbahçe formasının hakkını sonuna kadar verecektir."

Emre Belözoğlu, bu haftalarda gelen galibiyetlerin şampiyonluk yolundaki önemine değinerek, "Kazandıkça enerjimiz yükseliyor. Baskı her daim olacaktır. Kariyerimde her türlü baskının içinde oldum. Bunların içinden çıkmanın tek yolu inanmak, motive olmak ve çok çalışmak. Takım arkadaşlarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Ne olursa olsun takımın arkasında olmaya devam edeceğiz ve Allah izin verirse sonu iyi olacak." ifadelerini kullandı.