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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ı 3-2'lik skorla eledikleri Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kırmızı kart görme nedenini açıkladı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 yenerek yarı finale kaldı.
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    Turuncu lacivertlilerin hocası Emre Belözoğlu, 37. dakikada hakem Kadir Sağlam'a yönelik tepkisinin ardından kırmızı kart gördü.
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    Konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluş yorumcusu Uğur Meleke ile mesajlaşan Emre Belözoğlu, atılma nedenini anlattı. 
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    Emre Belözoğlu kırmızı kart için şunları söyledi: "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim." 
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    "'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım."
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    "EMRE BELÖZOĞLU ÖZÜR DİLEDİ"

    Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer maçın ardından yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu, takımı yalnız bıraktığı için soyunma odasında takımdan özür diledi." ifadelerini kullandı.
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    NE OLMUŞTU?

    Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i ağırladığı maçın ilk yarısı gergin geçti.
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    Nef Stadyumu’ndaki karşılaşmada turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e yönelik tepkisini sürdüren Belözoğlu, 37. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

    Kırmızı kartın ardından da hakem Kadir Sağlam ve yardımcılarına tepki göstermeyi sürdüren Belözoğlu, en son Süper Lig’in 26. haftasındaki Fatih Karagümrük maçının devre arasında oyundan ihraç edilmişti.
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı
  • Emre Belözoğlu kırmızı kart öncesi hakeme ne söyledi? Açıkladı

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