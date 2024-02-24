Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklama: Gerekeni yapacağım!
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Akşam başkanla konuşup, gereğini yapacağım" dedi
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu. Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
MAÇ SONUN İSTİFA SİNYALİ
Emre Belözoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım." sözlerini sarf etti.
5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, 43 yaşındaki hocanın takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
İşte Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü ile birlikte son 5 maçı;
Fenerbahçe 1-0 Ankaragücü
Ankaragücü 0-0 Sivasspor
Konyaspor 1-0 Ankaragücü
Ankaragücü 0-3 Galatasaray
Kayserispor 3-2 Ankaragücü