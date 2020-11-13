Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu ile yardımcısı Selçuk Şahin ve idari menajer Volkan Ballı'nın da Covid-19'a yakalandığı ancak hastalığı hiçbir belirti göstermeden atlattıkları ortaya çıktı.

Sarı lacivertli takımın antrenmanı sırasında gazetecilerle sohbet eden Belözoğlu, "Kovid-19 artık hayatın bir gerçeği. Onunla yaşamayı öğreneceğiz. Bu hastalık gerçekten çok ilginç; 'Vida, Caner'e sarıldı, onda da çıkar' diye bir şey yok. Bulaşmayabilir de. Mesela ben de Selçuk Şahin de, Volkan Ballı da haberimiz dahi olmadan, hiçbir belirti hissetmeden Covid-19 geçirmişiz. Bunu kan testinde antikor çıkınca öğrendik ve çok şaşırdık. Hepimiz çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu.