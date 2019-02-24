Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gazetecileri görünce sohbet etmeyi ihmal etmeyen futbolcu oğluyla objektiflere poz verdi.

Muhabirlerin oğlunuzun futbolcu olmasını ister misiniz ? sorusu üzerine, “Ömer sporu çok seviyor, benden iyi futbol oynadığını söylüyor hep, büyüyünce futbolcu olmak istiyor şu an bu konuda kısıtlamamız yok ileride ne yapmak isterse desteklerim” diyen Belözoğlu oğlunun tenis, yüzme, hentbol gibi branşlarda da eğitim aldığını söyledi.