Emre Belözoğlu: Sezon sonuna kadar mücadele içinde olacağız

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-laciverti kulübün 114'üncü kuruluşunun önemine değinerek, "Çok büyük bir ülkeye ve millete umut oldu kulübümüzün kuruluşu. Yabancı takımlarla maçları yaptılar ve o dönem için istiklal mücadelesinde bütün milletimize örnek oldular. Neleri başarabileceğimizi hissettirdiler. Ruhları şad olsun. Bizde bu camianın altında farklı görevlerde yer aldık bizim içinde büyük şerefti" ifadelerini kullandı.

"BU SENENİN EN İYİ İLK YARI BAŞLANGICINI YAPTIK"

BB Erzurumspor karşılaşmasında 'bu senenin en iyi ilk yarı başlangıcını yaptık' diyen Emre Belözoğlu, "Bu senenin ilk yarı performansı olarak baktığınızda hem gol beklentisi, hem pas sayısı olarak rekor olabilir. Oyunun kendi içerisinde gelişmesi gereken noktaları var. Oyun ve oyuncu tercihleriyle alakalı kendimizi değerlendireceğiz. Kazanmış olmak gerçekleri görmekten uzaklaştırmamalı. Ben bir oyun inşa etmeye çalışırken aynı zamanda oyunu kazanacak enerjiyi oyuncular gösteriyor. İkisi bir arada çok şükür yeterli şekilde gelişiyor. Bundan dolayı mutluyum. Sonuç itibariyle kazanmak güzel. Arkadaşlarımızın enerjisi bizim için çok değerli. Sezon sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Allah'ın izniyle de sonunun güzel olacağına inancımız tam" dedi.

"İSTEKLİ VE COŞKULU OYNADIKLARINDA BEN DE TARAFTARIN MUTLU OLDUĞU GİBİ KENARI DA İZLİYORUM"

Emre Belözoğlu, kendilerinin bir oyun inşa etmek istediklerini dile getirerek, "20 küsür antrenman yaptık takımla ama kolay değil. Kazanmak çok önemli. Zaten Kadıköy'ün en büyük gücü taraftarımız ama pandemiden dolayı yoklar. Buranın bize vermiş olduğu enerji ve heyecan duygusu bambaşka. Bunu herkes net bir şekilde hisseder. Ben bunu arkadaşlara anlatmaya çalıştım. Burada yapmamız gerekenler net. İstekli ve coşkulu oynadıklarında ben de taraftarın mutlu olduğu gibi kenarı da izliyorum. Onları bu oyuna ikna etme süremizi kısalttık. Maçlarda kazanılıyor. Bizim adımıza inanıyorum göreve geldiğimiz günden itibaren bazı şeylerin gelişmekte" diye konuştu.

"OYUNCULAR BU OYUNDA EN BÜYÜK PAY SAHİBİ"

Kendisinin ve takımın mental durumu hakkında konuşan Belözoğlu, "Skorlar oyunda evet konuşulması gereken, oyun üzerinden değerlendirmeler yapmak bizim görevimiz ve Türkiye'nin en büyük gerçeği skorlarında sizle olması gerekiyor. Mental olarak kendimi, psikolojik olarak da bir çok baskıyı futbolculuğumda daha fazla yaşadım. Burada bir yöneticilik baskısı giriyor. Adaletli oyuncu tercihi yapmak gerekiyor, devamlı pratik yapmanız gerekiyor. Ben doğru bildiğime devam ediyorum. Oyuncular bu oyunda en büyük pay sahibi. Keyif verilen bir oyuna yöneldiler. Burada en büyük pay sahibi oyuncular" şeklinde konuştu.

"CİDDİ BİR GELİŞİM VAR"

Futbolcularla ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, "Ben oyunu yetenekli oyuncularla, ayağına hakim oyuncularla oynamak istiyorum. Her bölgede böyle oyuncular olsun istiyorum. Takımda merkez oyuncularımız çok üst düzeyde oyuncular. Onları farklı görevlerde değerlendirmeye çalışıyorum ama değişken bir yapı içerisinde onlarda keyifli oynuyorlar. Pas ve hareketli oyunda doğru ilerlemeler var. Ciddi bir gelişim var. Henüz her şey mükemmel değil ama ben oyuncular üzerinde herkese yakın olmaya çalışıyorum. Bir şeyler paylaşmak istersem samimi şekilde cevap veriyorum. Onlara mesaj vermek için kadro tercihi ile yapmıyorum" ifadelerini kullandı.

"SERDAR AZİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ BİR OYUNCU"

BB Erzurumspor karşılaşması öncesinde sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Serdar Aziz'in sosyal medyasındaki fotoğrafları silmesiyle ilgili yöneltilen soruya Emre Belözoğlu, "Ben sosyal medya konusunda çok bilgili değilim. Türkiye'de ne yazık ki bir çok şeyin önüne geçse de benim doğrularım adına karşılığı olduğu, olmadığı zamanlar var. Serdar'ın sosyal medya hesabını kapattığını bilmiyorum. Maçtan önce kendisi bize ayağının ağrıdığını söyledi. Kulübümüzde ki laboratuvarda orada adalede gerilmenin olduğu söylendi. Doktorlarımız onu dinlendirmekten yana karar aldı. Ondan başka bir amacımız yok. Serdar bizi için değerli bir oyuncu. Beni az çok tanıyan herkes bu konularda açık sözlü olacağımı bilirler. Bizim böyle bir gündemimiz yok. Tamamen Serdar'ın sakatlığına bağlı bir süreç yaşadı takım" dedi.

"SONUNA KADAR İNANCIMIZ TAM"

Emre Belözoğlu, sezon sonunda takımın başında kalıp kalmaması ile ilgili ise, "Bizim konsantre olduğumuz şey bu sene ve hedeflerimiz bitmedi. Biz işin sonuna kadar bunu kovalayacağız, bizim inancımız tam" diye konuşurken Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında, "Çıkacak her sonucun bizi ilgilendirdiği gerçeğini düşünüyorum ama aynı zamanda bizim ne yaptığımız çok önemli. Biz her maçı kazanmak istiyoruz rakibe saygı duyarak. Bugün Erzurumspor'da elinden gelen mücadeleyi verdi. Bize zor zamanlarda yaşattılar çok uzun olmasa da. Herkes ligin sona geldiğinin farkında. Rakiplerimizin ne yaptığını takip ediyoruz. Ben eğer 3 maçı kazandığımızda bu işin sonuna inancımızın tam olduğunu tekrar söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.