Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparken kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, aldıkları skorun tatmin edici olduğunu belirterek "Benim için uzun seneler sonra çubuklu forma altında bir maça çıkmak çok büyük bir keyif oldu. Fenerbahçe'nin bi neferi olmaya hazırım. Elimden geldiğince takım arkadaşlarım gibi mücadele ettim. Skor da tatmin edici. İyi bir başlangıç oldu. Bizim için kolay bir sene olmayacak. Geçen senin ağırlığı oyuncularda var. Herkes bunu net hissediyor. Benim görevim buradaki aidiyeti artırmak. Taraftarın beklentisi adına saha içindeki mücadeleyi artırmak. İyi bir başlangıç oldu, sonu da güzel olsun" ifadelerini kullandı.

"ORTA SAHADA BU YAŞLARDA OYNAMAK ZOR"

Emre, kaleci Ahmet Şahin'in ardından Süper Lig'de forma giyen en yaşlı oyuncu olması ile ilgili ise şunları söyledi: "Kaleciler uzun süre oynayabiliyorlar ama benim mevkim biraz daha zor diye düşünüyorum. Kalecilik daha zor meslek ama orta sahada bu yaşlarda oynamak daha zor. Çubuklu ile futbola veda etmek çok güzel olacak. Şampiyon olursak tadından yenmez."