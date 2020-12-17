Emre Belözoğlu: "Uzun vadeli planlar yapmak zorundayız"

AA

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020" organizasyonunda "AVIS ile Sahada Beraber Yolda Beraber" oturumuna katıldı.

Etkinlik, İstanbul'daki 42 Maslak Alışveriş Merkezi içindeki ESA Arena'da gerçekleştirildi.

Burada açıklamada bulunan Belözoğlu, 24 senelik profesyonel futbol hayatının 10 yılını Avrupa'da geçirdiğini ve kurumsallaşmanın önemini burada daha çok anladığını belirtti.

Futbolculuk hayatının kısa süre önce bittiğini ve yöneticilikte çok yeni olduğunu kaydeden Belözoğlu, "Yurt dışında kurumsallaşma bu işin olmazsa olmazı. Almanya'da 1. ve 2. liglerden dolaylı yoldan 60 bin kişiye yakın maaş kazanan var. Öyle bir pastadan bahsediyoruz ki futbol kulüpleri de artık buna evrilmek zorunda kaldı. Yurt dışında Türkiye'deki kulüplere göre bu anlamda daha organize kulüplerle beraberliğim oldu. Sayın başkanımız Ali Koç önderliğinde en büyük amacımız bu yapıyı oturtmak ve öncü olmak." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk, kulüp ve futbolcu ilişkisinin önemine değinen Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ilişki işin olmazsa olmazı. Türkiye'de yapmış olduğu sponsorluk anlaşmasıyla en çok para kazanan kulüp Barcelona. Kendi sponsorluklarımızdan bile biz bu rakamı yakalayamıyoruz. Bir futbolcu ve yönetici olarak baktığımda ikisi arasında farklılıklar var. İki tarafın da sponsorlukta birbirine layık davranması önemli. Spor endüstrisinin geldiği noktada bu iş birliklerinin bağlılığa dayalı olması gerektiğini düşünüyorum."

"AVIS İLE BİRLİKTELİĞİMİZİ ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Emre Belözoğlu, AVIS ile birlikteliklerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Sponsorluktan öte bir yol arkadaşlıkları bulunduğunun altını çizen Belözoğlu, "AVIS ile birlikteliğimizi çok önemsiyorum. AVIS ile sanki gönül bağıyla bağlanmış bir ilişkimiz olduğunu düşünüyorum. Yol arkadaşlığı yapılmış bir birliktelik. Kulübümüze verdiği desteği çok değerli buluyorum. Nice seneler devam etmesi en büyük arzu ve isteğimiz. Sportif başarının gelmesiyle diğer sponsorlukları da pozitif anlamda etkileyecektir. AVIS iş birlikçimiz gibi değil, aileden bir parça gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Emre Belözoğlu, ekonomik açıdan çok uzun vadeli planlar yaptıklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Artık bizim konumumuzdaki kişiler, 1-2-3 hafta sonrayı planlamaktan çok daha uzakta planlar yapmak zorunda. Bankalar Birliği bugün bizden 2030 senesinin bütçesini istiyor. Ben de bu anlamda kendimi yetiştirmek, geliştirmek istiyorum. Fenerbahçe'de kendi değerlerini yetiştiren ve kendi içinden bütçe oluşturan bir yapı olması en büyük arzum. Gelinen noktada spor ekonomisinde kulüplerin durumu iç açıcı değil. Sportif başarı kaçınılmaz hale geliyor ve o yüzden kendi değerlerimizi çıkartmak biraz yavaş ilerliyor."

Camianın uzun süredir şampiyonluğa hasret olduğunu ve bu sebeple görevlerinin kolay olmadığını belirten Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Sabırla beraber uzun ve kısa vadeli planlamalarla güzel günler bizi bekliyor. İyi çalışan bir ekibimiz var. Bu planlamaları hem sportif hem mali anlamda doğru yerlere çekmeye çalışıyoruz. Güzel günler Fenerbahçe'yi bekleyecek. Sadece Fenerbahçe üzerinde değerlendirirsek Koç Grubu'na haksızlık ederiz. Türk futboluna, dünya futboluna ayıp etmiş oluruz. Keşke tüm grupların destekleri böyle olsa. İnanın kolay değil. Geldiğim konumu düşündüğümde kulüplerin bu desteklere çok ciddi ihtiyaçları var. Sayın başkanın bu anlamda fedakarca verdiği desteği söylememe gerek yok. Dile getirdiğimizde de rahatsız oluyor."

Sosyal medya konusunda kendisini geri kalmış gördüğünü ve gelişmeye çalıştığını vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dijital çağda çocuklarım benden önde gidiyor. Süreç böyle ilerliyor, bunun içine dahil olmak zorundayız. Ben de kendimi geliştirmeye, alışmaya çalışıyorum. Bu geçiş benim için kolay değil ama bunu yakalamak zorunda olduğumuz gerçeğini kabul ediyorum. 2021'den beklentim, inşallah 2021 ortalarına doğru çift kupayla sezonu kapatırız. Saha başarısıyla sponsorluklar da gelecektir. 2020 herkes için zor bir seneydi. 2021, inşallah herkesin biraz daha nefes aldığı bir sene olur. İnşallah Fenerbahçe'nin de futbolda başarılı olduğu bir sene olsun. Çünkü camianın çok ihtiyacı var. En çok hak eden kişilerden biri de başkanımız. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."