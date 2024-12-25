Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, HT Spor'un konuğu!
Bir döneme futbolculuklarıyla damga vuran şimdilerin teknik direktörleri Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun konuk olacağı %100 Futbol Özel, bu akşam 19.00'da HT Spor'da!
%100 Futbol yine çok özel bir yayınla ekranlara geliyor. Bir döneme futbolculuklarıyda damga vuran Türk futbolunun eşsiz kariyerlerinden şimdilerin teknik direktörleri Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz HT Spor'a konuk oluyor.
Rıdvan Dilmen ve Sine Çakır Heyse soracak özel isimlerin kariyerlerden satır başları, elde ettikleri başarılar ve teknik adamlık kariyerleri %100 Futbol özel yayınında masaya yatırılacak.
Sine Çakır Heyse'nin sunumuyla Rıdvan Dilmen ile %100 Futbol bu akşam 19.00'da HT Spor'da!