Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, HT Spor'un konuğu! - Futbol Haberleri

        Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, HT Spor'un konuğu!

        Bir döneme futbolculuklarıyla damga vuran şimdilerin teknik direktörleri Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun konuk olacağı %100 Futbol Özel, bu akşam 19.00'da HT Spor'da!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, HT Spor'da!
        ABONE OL
        ABONE OL

        %100 Futbol yine çok özel bir yayınla ekranlara geliyor. Bir döneme futbolculuklarıyda damga vuran Türk futbolunun eşsiz kariyerlerinden şimdilerin teknik direktörleri Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz HT Spor'a konuk oluyor.

        Rıdvan Dilmen ve Sine Çakır Heyse soracak özel isimlerin kariyerlerden satır başları, elde ettikleri başarılar ve teknik adamlık kariyerleri %100 Futbol özel yayınında masaya yatırılacak.

        Sine Çakır Heyse'nin sunumuyla Rıdvan Dilmen ile %100 Futbol bu akşam 19.00'da HT Spor'da!

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Alevlerin arasında can verdiler!
        Alevlerin arasında can verdiler!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer