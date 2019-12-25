Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, WinWin projesi kapsamında gelir sağlamak amacıyla 300 liradan satılan formalardan satın alan taraftarlar arasında yapılan çekiliş sonrası kaptan Emre Belözoğlu ile öğle yemeği yeme hakkı kazanan Oğuzhan Atacan, ödülüne kavuştu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen öğle yemeğinde Emre Belözoğlu, talihli taraftar Oğuzhan Atacan, oğlu Efe Berk Atacan, sarı-lacivertli yöneticiler Selahattin Baki ve Simla Türker Bayazıt'ın yer aldığı aktarıldı.

Sıcak bir ortamda yenilen yemeğin ardından, sarı-lacivertli taraftar Oğuzhan Atacan'ın doğum gününün de kutlandığı, Emre Belözoğlu'nun Atacan ve oğluna imzalı forma hediye ettiği belirtildi.