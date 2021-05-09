Emre Belözoğlu'yla yenilgi yok

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 2-1 yenerek bitime iki hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Alper Potuk'un golüne Ozan Tufan'la karşılık veren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda birçok fırsata giren Fenerbahçe, 90+6. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 3 puanı kazandı.

Derbide Beşiktaş'ın Galatasaray'a kaybetmesini iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, puanını 79'a yükseltti ve şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı.

VALENCIA'DAN 90+6. DAKİKADA GALİBİYET GOLÜ

Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi Valencia, başkentte çok kritik bir dakikada sahneye çıktı. 90+6. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren Valencia, son 7 maçta 6. kez fileleri havalandırdı. Ekvadorlu futbolcu, gol sayısını da 11'e yükseltti.

GOL PASLARI İRFAN CAN KAHVECİ'DEN

Fenerbahçe'nin 3 puanında en önemli pay sahibi İrfan Can Kahveci oldu. Milli futbolcu, hem Ozan Tufan'ın hem de Valencia'nın attığı gollerde ortayı yaparak takım arkadaşlarının fileleri havalandırmasına yardımcı oldu.

EMRE BELÖZOĞLU'YLA YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 8 maçta 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler bu 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken hiç yenilmedi.