DHA

Anne tarafından Maçkalı olan Emre Belözoğlu, Kızılay tarafından belirlenen 200 aileye 400 TL´lik yardın paketleri gönderdi. 80 bin TL´lik yardımda bulunan Belözoğlu memleketini unutmadı. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımlarda bulunmaya özen gösteren milli oyuncu son olarak da memleketi Trabzon´da ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Öte yandan tecrübeli isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' için kulübü Fenerbahçe´de öncülük yaparak yardım toplamıştı. Bu süreçte sağlık çalışanları için de çalışmalar yapan Belözoğlu, son olarak çocukluğunun geçtiği Zeytinburnu Gökalp Mahallesi´ndeki Yenidoğan Güneşspor Kulübü için yeni bir bina yaptırıp kulüp yönetimine teslim etti.