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        Haberler Magazin Emre Kınay: Fırsatçılıktan nefret ediyorum - Magazin haberleri

        Emre Kınay: Fırsatçılıktan nefret ediyorum

        Emre Kınay, bayram tatili için soluğu Bodrum'da aldı. Bodrum'un pahalı olduğundan bahseden Kınay, "Çok pahalı. Ben öyle pahalı yerlere adım atmıyorum. Fırsatçılıktan nefret ediyorum, beleşçilikten de nefret ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 08:45 Güncelleme: 18.06.2024 - 08:47
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Kınay, bayram tatilini Bodrum'da geçiriyor. Bitez'de objektiflere yansıyan Kınay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Yeni nesil oyuncuların tiyatroya olan ilgisinden bahsedilmesi üzerine Emre Kınay, "Önce bir herkes televizyona zorluyor. Biz tiyatrocular olarak cast yaparken zorlanıyoruz, çünkü o sene 'Dizi yapmak istiyorum' diyor. Dizide gelmeyince tiyatroyu da oynamıyor. O yüzden bu konularla alakalı şikâyetçiyim. Tiyatroyu, dizi olmazsa tercih ettikleri bir alan olarak görüyorlar ama tiyatro öyle bir alan değil, kabul etmezler. Çaresiz kaldığında tiyatroya tutunmak bizler için gurur verici ama onlar için üzücü" dedi.

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        "BU HİKÂYE O OYUNCULARA DERS OLSUN"

        Yüzüne estetik yaptıran oyuncularla ilgili de konuşan Emre Kınay, "Fransız bir oyuncu var. Röportaj yaparken makyöz de makyaj yapıyor. Diyor ki; 'Makyöze ne yapıyorsun?, Efendim kırışıklıklarınızı kapatıyorum.' O da diyor ki; 'Ben onları yapmak için 40 yılımı verdim.' O oyuncu arkadaşlara bu hikâyeyi anlatın. Vesikalık fotoğrafta herkesin aynı olduğu castta kime ne oynatacaksın? Bu hikâye o oyunculara ders olsun" dedi.

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        Yapımcıların oyuncuları sosyal medya takipçilerine göre seçim yapmasıyla ilgili de konuşan Emre Kınay, "Neden yapımcılar sosyal medyası güçlü, satın alınmış takipçili sayfalardan seçiyorlar? Oyunculuğun o'suyla ilgisi olmayan oyuncuların Türk televizyon sektöründe de işlerin tutmamasının sebebi de bu. Neden takipçi sayısına göre cast yapıyorlar? Böyle bir şey olur mu? Olucak iş değil" dedi.

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        "BELEŞÇİLİKTEN NEFRET EDİYORUM"

        Ayrıca Bodrum'un pahalı olduğundan da bahseden 54 yaşındaki oyuncu, "Çok pahalı. İnsanlar yaz gelecek ailecek tatil yapmak falan... Sanmayın ki biz bütün yazı sahillerde geçiren insanlarız. 3 gün 5 gün... Daha fazlasını yapamıyoruz. Burada müşteri düştükçe faturalar ağırlaşıyor. O yüzden işte lahmacun fiyatları böyle ortaya çıkıyor. Ben öyle pahalı yerlere adım atmıyorum, atacak arkadaşlara da o faturaları gönderiyorum. Bunu ödemeye hazır olun diye. Fırsatçılıktan nefret ediyorum, beleşçilikten de nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.

        #emre kınay
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