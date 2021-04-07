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Emre Kocadağ bir bir açıkladı: Aboubakar, Atiba...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Kazana kazana gidip en büyük adayı olduğumuz, lider olarak devam ettiğimiz bu ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz" dedi

Emre Kocadağ bir bir açıkladı: Aboubakar, Atiba...

Süper Lig'in 33'üncü haftasında kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu vurgulayan Kocadağ, "Alanyaspor ligin iyi takımlarından biri. Bu akşam da güzel zeminde güzel bir maç oynadık. Eksik oyuncularımız vardı Kasımpaşa maçında. Bugün sahada az antrenman yapan ama varını yoğunu veren oyuncularımız oldu. Sakatlıktan ve hastalıktan çıkan oyuncularımız oldu. Onları da yürekten kutluyorum. Teknik ekibimizi de kutluyoruz. Güzel bir maç oldu. Direkten dönen toplarımız var. Baskılı bir oyun oynadık. Güzel bir galibiyet. Tabii ben geçen maç sonunda da söylemiştim. Beşiktaş, iyi oynarsa, kendi oyununu oynarsa her şeyi yenecek güçte. Bugün de bunu göstermiş olduk. Bundan sonra da Erzurum deplasmanı var. Yoğun bir fikstür bizi bekliyor. Kazana kazana gidip en büyük adayı olduğumuz, lider olarak devam ettiğimiz bu ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Beşiktaş ayağa top oynayan bir takım. Bizim bazen isyanımız oluyor. Haftalar boyunca hakem konuşmak istemiyoruz ama bugün de Beşiktaş'ı oynatmamaya yönelik bir yönetim vardı. Kazanıyor olduğumuz bunu görmezden geleceğimiz anlamına gelmez. Üçüncü bölgede oynayan bir takımın haftalardır penaltı alamaması da ayrı bir konu. Takımımızın önü açık. Camiamız bu takıma güvenmeye devam etsin" açıklamasında bulundu.

"ABOUBAKAR'IN ERZURUMSPOR DEPLASMANINA YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Sakatlığı dolayısıyla Aytemiz Alanyaspor maçını da kaçıran Vincent Aboubakar'ın son durumuyla ilgili olarak ise Emre Kocadağ, "Erzurum deplasmanında olması için sağlık ekibimiz çalışıyor. Henüz net bir durum yok. Aboubakar için daha ileriki dönemlerde daha sağlıklı dönebilmesi adına çalışma yapılıyor. Ne zaman hazır olursa o zaman dönecek. Bugün Cenk Tosun onu aratmadı. Eksikler olacaktır ama kadromuz, sakatların dönmesiyle birlikte geniş bir şekilde görünüyor" ifadelerini kullandı.

"ATIBA DEVAM ETMEK İSTERSE BİZİM KAPIMIZ ONA HER ZAMAN AÇIK"

Aytemiz Alanyaspor maçında üç asist yaparak iyi bir performans ortaya koyan Atiba Hutchinson ile ilgili olarak ise Emre Kocadağ, "Atiba büyük bir karakter. Oyuncular arasında bizimle iletişim konusunda köprü olan bir oyuncu. Çok büyük bir değer. Atiba devam etmek isterse bizim kapımız ona her zaman açık. Futboldan sonra inşallah Beşiktaş'a hizmet eder. İstanbul'da yaşamak onun için bir mutluluk kaynağı. Ailesi de çok mutlu. Daha sonra da Beşiktaş'ta olacaktır" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun'un performansına da değinen Kocadağ, "Maç öncesi konuştuk onunla. Antrenman yapmadan, fedakarlık yaparak sahaya çıktı. Golünü de attı. Bu hırsı ve Beşiktaş aşkıyla bizi yalnız bırakmadı ve bugün de iyi bir performans gösterdi" diye konuştu.

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