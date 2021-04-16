Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-2 sona eren Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şanssız bir gün geçirdiklerini ifade eden Kocadağ, “Öncelikle maçı kazanmak istedik. Futbol şansı olarak yanımızda olmayan maçtı. Basit penaltılar verdik. 2-0 öne geçmemize rağmen berabere tamamladık. 7 maç var. Maçlar azaldıkça her rakibin mücadelesi artıyor. Bizim de rakiplerimiz bizim gibi sahaya kazanmak için çıkıyor. Şanssızdık. Ama kaybedilen bir şey yok. Hala 5 puan önde lider Beşiktaş var. Biz takıma ve teknik heyete güveniyoruz. Kalan maçalarını kazanarak bu takım hedefe yürüyecek” dedi.

"OĞUZHAN'I 2-3 MAÇ KAYBEDECEĞİZ GİBİ"

Aboubakar ve Oğuzhan’ın sakatlıkları hakkında açıklama yapan Kocadağ, “Sağlık ekibi bir mani göremezse Aboubakar yarın antrenmanlara başlayacak. Oğuzhan da üzücü bir sakatlık geçirdi. Yarın MR çekilecek. İki üç maç kaybedeceğiz Oğuzhan’ı gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

"HALA ÖNDE VE LİDERİZ"

Kocadağ, şampiyonluk yarışı hakkında ise, “Bu periyodun zor olacağını söylüyorduk. Her maç farklı motivasyonla çıkıyoruz. Rakipler de öyle çıkıyor. Rakiplerin de zorlu maçları var. Bu yolda puan kayıpları olacak. Moral bozmamak lazım. Hala önde götürüyoruz. Lider olarak götürüyoruz. Ben bu takımın hedefine ulaşacağına inanıyorum” yorumunu yaptı.