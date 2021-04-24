Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Kayserispor maçının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Kocadağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sene başından beri 3-4 yöneticiyle kamera karşısına geçenler son birkaç haftadır sessiz. Her maç sonu tabletlerle sunum yapıp algı yapanlar ne MHK ne TFF ne de yayıncı kuruluş bıraktılar"

"Memnuniyetsizlik gitti, yerine memnuniyet geldi. İlginç bir durum. FETÖ var, devlet müdahale etsin diyenler özellikle Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası suskunlar. Bizim kaçırdığımız bir şey mi var çok merak ediyoruz."

"Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en değerli hakemi. Bugün başkanımız 'İyi yöneten hakem iyi yönetiyordur, kötü yöneten kötü yönetiyordur.' dedi. Bugün kötü bir günündeydi Cüneyt Çakır."

"Arefeyi gösterdik, bayramı göstermeyeceğiz"