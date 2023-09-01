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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Emre Kocadağ: Fenerbahçe ile final oynayabiliriz - Beşiktaş Haberleri

        Emre Kocadağ: Fenerbahçe ile final oynayabiliriz

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, Club Brugge, Bodo Glimt ve Lugano ile karşılaşacak. Kura sonrası Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:00
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        "Fenerbahçe ile final oynayabiliriz"
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        Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grup kuralarının çekilmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

        Finalin kendilerine uzak olmadığını söyleyen Kocadağ, "Maçlarda sıkıntı yaşamazsa, kalitemizi ortaya koyabilirsek burada final oynamak çok zor olmayacaktır bizim için." dedi.

        "BİR TÜRK TAKIMI ORADA OLMALI"

        Finalin oynanacağı Yunanistan'daki Ayasofya Stadyumu'na değinen Kocadağ, "Bizim buradaki takımlardan hiçbir eksiğimiz yok ama şans faktörü de önemli. İnşallah şans yanımızda olur. Finalin oynanacağı yer de çok manidar; Ayasofya Stadyumu. Bir Türk takımının orada olması çok önemli olur. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe ile Yunanistan'da oynanacak bir Türk finali ihtimaline değinen Emre Kocadağ, "Ne olacağı belli olmaz. İnşallah yaşanır böyle bir final." dedi.

        "SADECE BİZ CEZA ALDIK"

        TFF'nin kendisine verdiği ceza hakkında da konuşan Emre Kocadağ, "TFF yetkilileri ile verilen ceza hakkında burada da konuştum. Bize Pendik maçından sonra verilmiş bir cevap var, biz bu cevaptan sonra bir açıklama yaptık. Sadece cezayı çeken biz olduk, hatayı yapanlar hiçbir ceza çekmedi. Bir camiayı temsil ediyoruz, kelimelerimizi doğru seçmeye çalışıyoruz. Maç tekrarı konusunda TFF'den herhangi bir cevap gelmedi henüz." ifadelerini kullandı.

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