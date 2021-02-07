Emre Kocadağ: Penaltımız verilmedi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Kocadağ'ın sözleri...



"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"İkinci yarının ilk 2 maçında iyi oynayarak puanlar kaybettik. Bugün doğru iki sarı kartla Nsakala oyun dışında kaldı ama takımın geri kalanı büyük karakter ortaya koyarak 3 puanı aldı. Maçta Welinton'un çekildiği bir pozisyon var, kural değişti, çekip, bırakırsa penaltı olmuyor deniyor ama gördüğüm kadarıyla çekme oyuncunun topa gidişini engelliyor. O pozisyon penaltı bence. Değerlendirmeyi federasyon, hakem kurulu yapacaktır. 10 kişi oynayan bir takıma karşı es geçilen sarı kartlar, takdir hakları var. 10 kişi kazanarak 2 maçlık şanssızlığı da kırdık. Gençlerbirliği maçı ve sonrasında kazana kazana gitmek istiyoruz"

"Çok maç var. Altta olan takımlar var, onlar kümede kalmak için ciddi efor sarf edecekler. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig izliyoruz. Kayıplar olacaktır ama az kaybeden işi götürecek gibi"

"CENK TOSUN'UN KARANTİNASI BİTTİ"

"Cenk Tosun'un karantinası bitti, bir sakatlığı yok, yarından itibaren takımla çalışmalara başlıyor"

HARCAMA LİMİTİ KONUSU

"Başkanımız limitler için cevabı verdi, limitler konusunda kural koyucuların bu işin takipçisi olacağını düşünüyoruz, öyle umuyoruz. Biz karakter olarak, yapı olarak değişik yollara başvurmadık. Kural koyucular takipçisi olacaktır, onlar olmazsa, Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder"

"ROSIER İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

"Rosier'in bonservisi için temasları yapıyoruz, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. Henüz bu konular için çok erken, şampiyonluğa kenetlendik, sezon sonunu düşünüyoruz. İlerleyen haftalarda o konular netleşir"