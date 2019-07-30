Galatasaray'a transferi gündemde olan Emre Mor ve menajerlik şirketinin CEO'su arasında sosyal medyada ilginç bir savaş yaşandı!

Milli futbolcunun menajerliğini yapan şirketin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinde anlaşmanın sağlandığını Twitter üzerinden duyururken Emre Mor bu paylaşımı alıntılayarak "Bu adam kim" ifadelerini kullandı.

Emre Mor'un paylaşımına yanıt veren Alonso, "Emre, benim kim olduğumu öğreneceksin. Celta ile Galatasaray arasındaki anlaşmayı ben yürüttüm. Geriye sadece senin Galatasaray'la anlaşman kaldı" dedi.

Emre Mor ve Alonso arasındaki bu diyalog zinciri kafaları karıştırdı.