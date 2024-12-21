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        Haberler Bilgi Yaşam Emre Yazgan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Milli Sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

        Emre Yazgan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Milli Judocu Emre Yazgan hayatını kaybetti

        Erzurum Palandöken'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emre Yazgan hayatı merak ediliyor. Çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtilmişti. Gelen son açıklamanın ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen Emre Yazgan'ın kurtarılamadığı açıklandı. Peki Emre Yazgan kimdir, kaç yaşında öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:48
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        Erzurum'da Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın tırmanışı esnasında çığ düştü. Faciada ağır yaralanan milli sporcu Emre Yazgan kurtarılamadı, 4 sporcu yaralandı. Peki Emre Yazgan kimdir, kaç yaşındaydı?

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        EMRE YAZGAN HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık Bakanlığı: Erzurum Palandöken’de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

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        VALİ: YOĞUN BAKIMDAYDI, EMRE KARDEŞİMİZ VEFAT ETTİ

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Emre Yazgan kardeşimizin yoğun bakımda tedavi gördüğünü hakkında bilgi aldım. Saat 14.30 itibariyle Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini bildirmek zorundayım. Kardeşinin tedavisi devam ediyor. Emre Yazgan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Antrenörlerini de ziyaret ettim. Sporcularımızın 4 gündür burada kampta olduklarını, daha bir hafta daha kamp yapacaklarını ifade ettiler. Kendileri, bölgeyi tanıdıklarını, bildiklerini ifade ettiler. Böyle bir müessif hadise meydana geldi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün çığ tehlikesinden bahseden bir açıklaması vardı. Ben tüm milletimize başsağlığı diliyorum" açıklaması yaptı.

        Vali Çiftçi, "Bir Cumhuriyet Başsavcımız görevli, idari yönden soruşturma yürüteceğiz" dedi.

        EMRE YAZGAN KİMDİR?

        Emre Yazgan, Türkiye Judo Genç Milli Takımı'nın önemli bir sporcusu olarak tanınıyor. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen, judo alanında gösterdiği performans ve azmiyle hem antrenörleri hem de spor camiası tarafından takdir edilmiştir. Erzurum'da yüksek irtifa kampı sırasında yaşanan talihsiz çığ felaketi sonucu hayatını kaybeden Yazgan, ardında büyük bir üzüntü bırakmıştır.

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