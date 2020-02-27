Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyen Emre Belözoğlu’nun Antalyaspor maçında riske edilmesi beklenmiyor. Tecrübeli oyuncu bu hafta her ne kadar bazı çalışmalarda yer alsa da asıl hedefinin Trabzonspor ile oynanacak kupa maçı olduğu öğrenildi. Yıldız oyuncu Ankaragücü ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olmuş fakat yaladığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti.

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