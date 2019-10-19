Merkezefendi ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ümmü K., çeşitli şikayetler ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesi´ne başvurdu ve yapılan tetkikler sonucunda akciğer kanseri teşhisi koyuldu. Tedavi sürecinde kullanması gereken aylık dozu 14 bin TL değerindeki ilacın devlet tarafından desteklenmediğini öğrenen Ümmü K., Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdu. Ancak SGK ilacı karşılamadığını bildirdi. Bunun üzerine hukuki mücadele başlatan Ümmü K., kendisi gibi ölümcül hastalıkla boğuşan kanser hastaları için çok önemli olan bir kararın alınmasına vesile oldu.

KEMOTERAPİ VE IŞIN TEDAVİSİ SONUÇ VERMEDİ



Halk arasında akıllı ilaç olarak bilinen nivolumab etken maddeli ilacı kullanmak zorunda olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle alamayan Ümmü K., avukatı Mehmet Onur Arslan aracılığıyla SGK'ya karşı Denizli 4. İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemede, Ümmü K. başlattığı hukuk mücadelesinde, kemoterapi ve ışın tedavisinden sonuç alamadığını, tek umudunun devletin desteklemediği o ilaçta olduğunu vurguladı. 3 ay boyunca kullanmak zorunda olduğu ilacın sadece 1 aylık dozunun 14 bin TL olduğunu belirten Ümmü K., Türkiye'de bu ilacı kullanmak zorunda olan ama maddi durumu elverişsiz çok hasta olduğunun altını çizdi.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, SGK'nın ilaç maliyetinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik engeli ortadan kaldıracak bir adım attı. SGK'nın uygulaması hakkında, ihtiyati tedbir kararı alan mahkemenin bu adımı sonrası, SGK zorunlu olarak kritik ilaç için devlet desteğine onay verdi.

AVUKAT ARSLAN: KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK

Ümmü K.'nin avukatı Mehmet Onur Arslan, alınan kararın emsal teşkil edeceğini belirterek, "İnsan hayatı ve yaşamın kutsallığı her şeyin üstünde. Denizli 4. İş Mahkemesi'nin tedbir kararı SGK'ya ulaştı. Bu tedbir sayesinde ilacın bedelsiz olarak SGK'dan temini mümkün oldu. Karar emsal teşkil edecek. Kanser hastaları ilacın bedelini karşılamak için büyük maddi sıkıntı yaşıyordu. İlacın SGK tarafından ücretsiz olarak karşılanmasının önünün açılması kanser hastalarına müjde oldu" dedi.

Kanserle mücadele eden birçok kuruluşun, hasta ve yakınlarının yakından takip edeceği davanın ilk duruşması Denizli 4. İş Mahkemesi'nde 4 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.