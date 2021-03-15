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Emtia piyasasında karışık seyir

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkilerken, artan küresel dolar talebi emtia fiyatları üzerinde etkili oldu. Nikel fiyatlarında geçen hafta yüzde 5'e yakın düşüş görüldü. tarım emtialarında buğday, mısır, soya fasulyesi ve şekerde düşüş olurken, pamuk fiyatları yatay bir seyir izledi. Geçen hafta platin fiyatlarında yüzde 6, kahve fiyatlarında da yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydedildi

Emtia piyasasında karışık seyir
AA

Emtia piyasasında geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin piyasalar üzerindeki etkisinin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde devam eden yükseliş eğilimi piyasalardaki risk iştahını olumsuz etkilerken, emtia piyasasında da karışık bir seyir izlendi. Artan küresel dolar talebi de emtia fiyatları üzerinde etkili oldu.

Emtia piyasasında işlem gören birçok ürünün fiyatında geçen hafta belirgin düşüşler görüldü. Altın, bakır ve gümüş fiyatlarında ise artış kaydedildi.

Analistler, azalan risk iştahının, altının ons fiyatının 3 haftalık hızlı düşüşünü sonlandırmasını sağladığını belirtti.

Brent petrolün varil fiyatı, 71 doların üzerini görmesine karşın haftayı düşüşle kapattı. Brent petrolün varil fiyatındaki yükselişte, Yemen'deki İran destekli Husilerin dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın petrol limanı ve tesislerine düzenlediği saldırılardan sonra meydana gelen arz kaynaklı endişeler etkili oldu. Brent petrol fiyatlarında, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta arttığına ilişkin tahminlerle de düşüş görüldü.

PLATİN YÜKSELDİ, NİKEL DÜŞTÜ

Emtia piyasasında geçen hafta platinin performansı dikkati çekti. Platin fiyatları yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Analistler, yeşil enerji yakıt hücrelerinin üretiminde platin kullanıldığı ve yenilenebilir enerji için bu yeşil enerji yakıt hücrelerinin üretiminin artacağına ilişkin beklentilerin platin fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdiğini söyledi.

Nikel fiyatlarındaki düşüş geçen hafta da devam etti. Önceki hafta Çinli Tsingshan'ın büyük tedarik anlaşması yaptığına dair haberlerle yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydeden nikel fiyatlarında geçen hafta yüzde 5'e yakın azalış görüldü.

Geçen hafta tarım emtialarında da buğday, mısır, soya fasulyesi ve şekerde düşüş oldu. Pamuk fiyatları yatay bir seyir izlerken, kahve fiyatlarında yüzde 3'ün üzerinde yükseliş görüldü.

Ekonomilerdeki kısıtlamaların kaldırılacağı beklentisi ile artan talep beklentileri, kahve fiyatlarında yükselişe neden oldu.

TAHVİL FAİZLERİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahvil faiz getirileri ve dolar endeksindeki yükselişin emtialar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Pamuk piyasasında dalgalı hareketler olduğunu ancak pamuğun, haftayı yatay kapattığını ifade eden Ergezen, bunun en büyük sebebinin açıklanan yeni üretim tahminleri olduğunu aktardı.

Ergezen, "ABD Tarım Bakanlığının raporuna göre, dünya pamuk üretim tahminleri önceki aya göre 820 bin azalarak 113,32 milyon balya seviyesinde gerçekleşti. Rapora göre, pamuk stokları ise 1,15 milyon azalarak 94,59 milyon balya olacak." dedi.

Pamuğun ekonomik aktivitelere en duyarlı emtialardan biri olduğunu vurgulayan Ergezen, bu hafta yine dolar endeksi ve tahvil faiz getirilerinin pamuk piyasası üzerinde etkili olacağını söyledi.

ABD'de artan yağışlar nedeniyle buğday rekoltesine yönelik olumlu beklentilerin arttığını kaydeden Ergezen, kahvenin, geçen haftayı olumlu kapatan ender emtialardan biri olduğunu aktardı.

Kahve zincirlerinin ve turizm sektörünün açılmasının kahve talebine olumlu yansıyabileceğini ifade eden Ergezen, aşılama ile ilgili haberler ve kısıtlamaların azaltılacağı haberlerinin de kahve piyasasına pozitif etkisi olabileceğini söyledi.

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