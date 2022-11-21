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Emtia piyasasında resesyon endişesi

Emtia piyasasındaki pozitif seyir, resesyon endişeleriyle geçen hafta yerini negatif seyre bıraktı. Söz konusu gelişmelerle altın geçen haftayı yüzde 1, gümüş yüzde 3,3, platin yüzde 5,1 ve paladyum yüzden 4,9 düşüşle tamamladı. Baz metaller de resesyon endişelerinin yanı sıra Çin'de Kovid-19 vakalarının artmasıyla geriledi. Brent petrol geçen haftayı yüzde 7,9 kayıpla tamamlarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 7,2 değer kazandı. Geçen hafta tarım emtialarında da sert düşüşler görüldü

Emtia piyasasında resesyon endişesi
AA

Resesyon endişeleri, emtia piyasasına tekrar hakim olmaya başladı. Emtia piyasasında geçen hafta resesyon endişelerinin artmasıyla negatif bir seyir izlendi.

Merkez bankalarının sıkı para politikalarına devam edeceğine ilişkin yönlendirmeler resesyon endişelerini artırıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, geçen hafta yaptıkları açıklamalarda, Banka'nın enflasyonla mücadelede hala uzun bir yolu olduğunu belirterek, ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini aktarmıştı.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, perakende satışlar, aylık bazda yüzde 1,3 artışla beklentileri geride bıraktı. Yaklaşan yılbaşı öncesi ülkede artan harcamaların Fed'i bir süre daha "şahin" kalmaya zorlayabileceği ve ülkenin resesyona girebileceği endişesi varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan ila 50 baz puan arasında dağılım gösteriyor.

Söz konusu gelişmelerle altın geçen haftayı yüzde 1, gümüş yüzde 3,3, platin yüzde 5,1 ve paladyum yüzden 4,9 düşüşle tamamladı.

BAZ METALLER ÇİN'DE KOVİD-19 VAKALARININ ARTMASIYLA GERİLEDİ

Baz metaller de resesyon endişelerinin yanı sıra Çin'de Kovid-19 vakalarının artmasıyla geriledi.

Geçen hafta bakır yüzde 2,7, alüminyum yüzde 1,9 ve nikel yüzde 4,7 değer kaybetti.

Analistler, jeopolitik risklerin de yatırımcı iştahını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Enerji emtialarında geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

PETROL DÜŞTÜ DOĞALGAZ YÜKSELDİ

Brent petrol geçen haftayı yüzde 7,9 kayıpla tamamlarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 7,2 değer kazandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), yayımladığı aylık petrol raporunda, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü revize etti. Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl 2021'e kıyasla günlük bazda 2 milyon 550 bin varil artarak 99 milyon 570 bin varil olması bekleniyor. Talebin gelecek yıl ise günlük 2 milyon 240 bin varil yükselişle yaklaşık 101 milyon 820 bin varile ulaşması öngörülüyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de, ekonomik toparlanmanın yavaşladığına ilişkin veriler talep endişelerine yol açıyor. Çin'de tüketim ve talebin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, eylüldeki yüzde 2,5'lik artışın ardından ekimde yüzde 0,5 azalarak beklentilerin altında kaldı. Perakende satışlardaki düşüş, ekonomik toparlanmanın zayıfladığı ve durgunluk belirtilerinin ortaya çıktığının işareti olarak değerlendiriliyor.

Brent petroldeki kısmi düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin yerini talep endişelerine bırakması da etkili oldu. Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını duyurdu. Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların yeniden başlaması arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşü etkiledi.

Doğal gaz ise ABD'de Freeport LNG'nin Teksas'taki LNG ihracat tesisini kasımdan aralık ayına kadar yeniden başlatmayı erteleyeceği beklentileriyle yükseldi. Hava sıcaklıklarının düşeceği ve talebin artacağına yönelik beklentilerle doğal gaz fiyatları yükseldi. Doğal gaz tedarikinde yaşanacak muhtemel aksamaların arz endişelerini destekleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketine katkı sunacağı tahmin ediliyor.

TARIM EMTİALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Geçen hafta tarım emtialarında da sert düşüşler görüldü.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,8, soya fasulyesi yüzde 1,6 ve pirinç yüzde 1 düşerken, mısır yüzde 1,7 artış kaydetti.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılması sonrası azalan arz endişeleriyle buğday fiyatları geriledi.

Geçen hafta pamuk yüzde 3,1, kahve yüzde 7,4 ve kakao yüzde 2,2 değer kaybederken, şeker yüzde 2,1 değer kazandı.

Brezilya'da iyileşen hava koşulları sonucu arza yönelik endişelerin azalmasıyla kahve fiyatları geriledi.

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