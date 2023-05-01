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Emtia piyasasında satış baskısı sürüyor

Emtia piyasasındaki satış baskısı küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle birlikte devam ediyor

Emtia piyasasında satış baskısı sürüyor
AA

Emtia piyasasındaki düşüş eğilimi sürüyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle emtia piyasasındaki satış baskısı devam ediyor. Küresel ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve resesyon endişeleri de emtia piyasasında talebi olumsuz etkiliyor.

Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın enflasyon riskinin diri kaldığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımların resesyon riskini artırabileceğine dikkati çekti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta yüzde 84 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, bankanın haziranda politika faizini sabit bırakacağının tahmin edildiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle, tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen haftayı yaklaşık 15 baz puan düşüşle yüzde 3,42'den tamamladı.

Analistler, Çin ile Tayvan arasında artan jeopolitik gerilimin de risk iştahını olumsuz etkilediğini söylerken Çin ekonomisinin durumuna ilişkin belirsizlikler risk iştahını törpüledi.

Çin'de inşaat sektörünün toparlanmakta zorluk çektiğine vurgu yapılırken bu durumun emtia talebine ilişkin endişeleri artırdığı da dile getirildi.

Geçen hafta altın yüzde 0,3 değer kazanırken, gümüş yüzde 0,1, paladyum yüzde 6,3, platin yüzde 4,4 değer kaybetti.

Zayıf kazançlar, tüketici güvenindeki düşüş, bankacılık sektörünün toparlanmasında takip edilen olumsuz izlenim ve likidite sıkışıklığının tümü, yatırımcıların risk iştahını test ediyor ve sarı metalde yükseliş görünümüne kapı açıyor.

Analistler, ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizine ilişkin risklerin açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna geldiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini söyledi.

Çin’in endüstriyel metallere talebinin azalacağına yönelik endişeler gümüşü baskıladı.

BAZ METALLERDE DÜŞÜŞLER SÜRDÜ

Baz metallerde düşüş eğilimi devam etti. Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2,9, kurşun yüzde 0,9, alüminyum yüzde 2,1, nikel yüzde 1,4, çinko yüzde 2,7 azaldı.

Brent petrol yüzde 1,6 azalış kaydederken, New York Ticaret Borsasında işlem gören doğalgaz yüzde 7,9 artış kaydetti.

TARIM EMTİALARINDA SERT DALGALANMALAR GÖRÜLDÜ

Tarım emtialarında geçen hafta sert dalgalanmalar görüldü. Chicago Ticaret Borsasında işlem gören buğday yüzde 5,9, mısır yüzde 5, soya fasulyesi yüzde 2,1 değer kaybederken, pirinç yüzde 2,8 değer kazandı.

Intercontinental Exchange'de (ICE) 0,2683 dolarla Ekim 2011’den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker yüzde 8,3 pamuk yüzde 0,5 artarken, kahve yüzde 3, kakao yüzde 1,6 azaldı.

Üretim tahminlerindeki artış tarım emtialarını olumsuz etkiledi. Şekerde arza yönelik endişeler devam ediyor. Avrupa’da şeker üretiminin azalması şeker fiyatlarını destekledi.

Kahve piyasasında üretim fazlası olacağına yönelik öngörüler, fiyatlarda değer kaybına neden olurken kahve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle değer kaybetti.

Kahve ticaretini teşvik etmek ve artırmak için faaliyet gösteren ABD merkezli Green Coffee Association kahve stoklarında mart ayında artış olduğunu kaydetti.

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