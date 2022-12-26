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Emtia piyasasında yükseliş haftası yaşandı

Emtia piyasasında geçen hafta yükselişlerin hakim olduğu pozitif bir seyir izlendi

Emtia piyasasında yükseliş haftası yaşandı
AA

Geçen hafta, artan risk algısıyla küresel pay piyasalarının baskılanmasına karşın doların değer kaybetmesi emtia piyasasını olumlu etkiledi.

Çin'de ekonomi yetkilileri ve hükümetin büyüme adımları da emtia piyasasındaki iyimserliği destekledi. Analistler, Çin'de artan vaka sayılarına karşın kapanmaların azalmasının olumlu etkilerinin görüldüğünü ifade etti.

Geçen hafta altın yüzde 0,3, gümüş yüzde 2,3, paladyum yüzde 2,5 ve platin yüzde 3,5 artış kaydetti.

Altın, Japonya Merkez Bankası'nın "sürpriz" şekilde getiri eğrisi politikasını yukarı yönlü revize etmesi sonrası doların zayıflamasıyla değer kazandı.

Analistler, ekonomilerin gelecek yıl resesyona girme ihtimali olduğunu, bu nedenle bankaların faiz atışlarında yavaşlamaya gidebileceğini ve altına olan talebin artabileceğini söyledi.

Metallerde de geçen hafta yukarı yönlü bir seyir izlendi. Kurşun yüzde 6,9 ve nikel yüzde 1,5 artarken, bakırda yatay bir seyir izlendi.

BRENT PETROLDE YÜZDE 6'NIN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Brent petrolde geçen hafta yüzde 6'nın üzerinde yükseliş kaydedildi. Fiyatlardaki yükselişte zayıf dolar ve ABD'nin petrol rezervlerini yeniden stoklama planı etkili oldu.

ABD'nin açıkladığı Stratejik Petrol Rezervi için şubat ayında 3 milyon varile kadar petrol satın alma planı fiyatları desteklerken, analistler, ABD'de petrol talebinin artacağı beklentisinin petrole ilişkin iyimserliği yükselttiğini belirtti.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki artışı destekledi.

Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışıyla da Brent petrol fiyatları yükseldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın, ham petrol ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulanmasına destek olan ülkelere satışları durdurarak karşılık verebileceğini ve 2023'ün başlarında petrol üretimini yüzde 5 ila 7 arasında azaltabileceğini açıklamıştı.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz geçen hafta yüzde 16,3 değer kaybetti. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin doğal gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşması ile doğal gaz fiyatları düştü.

TARIM EMTİALARI POZİTİF SEYRETTİ

Tarım emtialarında da geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Özellikle üretim tahminlerindeki düşüş öngörüsüyle tarım emtialarında artışlar görüldü.

New York Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 3, mısır yüzde 2, soya fasulyesi yüzde 0,1 ve pirinç yüzde 8 artış kaydetti.

0,2118 dolarla Şubat 2017’den bu yana en yüksek seviyeyi gören şeker yüzde 4 değer kazanırken, pamuk yüzde 2,9, kahve yüzde 4,6 ve kakao yüzde 6,2 yükseldi.

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