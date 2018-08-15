En az 35 kişinin öldüğü Genova'daki köprü enkazından 'yardım çığlıkları geliyor'

İtalya'nın Cenova kentinde bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Cenova Belediyesi iki günlük yas ilan etti.

Cenova'da A10 otoyolu üzerindeki Morandi Köprüsü, bölgenin yoğun yağış altında olduğu öğlen saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

45 metre yüksekliğindeki köprü üzerinde bulunan 30 ila 35 araç ile 3 ağır tonajlı araç enkaz altında kaldı.

Cenova emniyeti hastanede tedavi altında 15 kişi ağır yaralı olduğunu da açıkladı. Enkaz bölgesinde 'yardım isteyen insanların çığlıklarının duyulduğu da kaydediliyor.

Kayıp kişi sayısını 4 ila 10 arasında değişebileceği de belirtiliyor.

Nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu bir bölgede yaşanan olayın ardından, köprünün ayakta kalan kısımlarının da çökme ihtimaline karşı civardaki 11 binada yaşayan 432 kişi tahliye edildi.

Sivil Savunma'dan yapılan açıklamada, bölgedeki sanayi tesislerine ait bazı hangarların enkaz altında kaldığı ancak İtalya'da bugünlerin tatil dönemi olması nedeniyle boş olduklarının tahmin edildiği belirtildi.

Köprüde güçlendirme çalışmaları yapılıyordu

İtalyan basınına göre olay yerinde görev yapan arama-kurtarma ekipleri karşılaştıkları manzarayı "cehennem gibi" diye tanımladı.

Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli olayı "korkunç bir trajedi" diye niteledi.

1182 metrelik betonarme Morandi Köprüsü 1967 yılında hizmete açılmıştı. Köprüdeki çökme sonrası, ülkedeki altyapı bakımsızlığı eleştirilmeye başlandı.

İtalya'da geçen yıl da otoyollarda iki benzer köprü ve üst geçit çökmesi vakası yaşanmış, hayatını kaybedenler olmuştu.

Karayolları Müdürlüğü ise olayın, betonarme yapıdaki köprüde güçlendirme çalışmaları sürerken meydana geldiğini açıkladı.

Cenova ve çevresinde bugün zaman zaman şiddetini artıran yağışlar görülüyor.

Bazı görgü tanıkları, köprünün çökmesinden hemen önce bir yıldırım düşmesine tanık olduklarını anlattı.

İtalyan haber ajansı Ansa'ya konuşan Pietro M. isimli bir görgü tanığı, "Saat 11.30'u biraz geçmişti ki köprüye bir yıldırım düştüğünü gördük, ardından da köprünün yıkılışını gördük" dedi.

Cenova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Doçent Antonio Brencich ise köprünün hava koşulları nedeniyle çökmüş olabileceği söylentilerini "saçmalık" diye niteledi.

Brencich, köprünün yaşlanmış olduğu iddialarıyla ilgili olaraksa "Bir betonarme köprünün 50 yıl sonra ömrünü doldurması için kötü yapılmış ve kötü korunmuş olması gerekir" dedi.

"İtalyanlar modern bir altyapıyı hak ediyor"

Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Edoardo Rixi de "Bir köprü yıldırım yüzünden çökmez" diyerek olayın sebeplerinin araştırılacağını belirtti. Rixi, yıkılan Morandi Köprüsü'nün Cenova için şehir içi ve şehir dışı ulaşımda kritik önemde olduğunu da vurguladı ve alternatif ulaşım yolları üzerinde çalışacaklarını belirtti. Rixi, ülkede bir daha benzer olayların yaşanmasını önlemek için tedbirler alınacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "2018 yılında İtalya'da böyle bir şekilde ölünmesi kabul edilemez. Sorumluların ismini ve soyismini istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da bir açıklama yayımlayarak yetkilileri sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı ve "İtalyanlar modern ve etkin bir altyapıyı hak ediyor" dedi.

Erdoğan: İtalya halkının başı sağ olsun

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya'ya başsağlığı diledi.

Erdoğan, "İtalya yönetimine ve ölenlere rahmet diliyorum. Tüm İtalya halkının başı sağ olsun diyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı:

"Bugün İtalya'nın Cenova kentinde Morandi Köprüsü'nün çökmesi sonucunda çok sayıda can kaybı olduğu, birçok kişinin de yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost İtalyan halkının acısını paylaşıyor, bu elim hadise sonucunda hayatını kaybedenlerin kederli yakınlarına, İtalya hükümetine ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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