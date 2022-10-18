NFT NEDİR?

Her şeyin sanal bir dünyaya taşındığı yeni çağda NFT kavramını çok sık duyuyoruz. NFT; sanal para birimleri olan kripto paralar, kurgusal evren yaratan metaverse ve blok zinciri (blockchain) teknolojisinin bir parçasıdır.

NFT ya da orijinal ismiyle Non-Fungible Token; Türkçe'de "değiştirilmesi mümkün olmayan para", "değişmeyen jeton" gibi anlamlara geliyor.