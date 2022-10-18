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En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

Her geçen gün daha da dijitalleşen bir dünyanın ürünü olan NFT, sanat eserlerinin dijital ortamda sergilenmesi ve burada satılması anlamına geliyor. Bu yazı ile birlikte NFT teknolojisini daha iyi anlayacak ve belki de kullanıcılarından biri olacaksınız. İşte, NFT teknolojisine dair detaylar...

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  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    NFT NEDİR?

    Her şeyin sanal bir dünyaya taşındığı yeni çağda NFT kavramını çok sık duyuyoruz. NFT; sanal para birimleri olan kripto paralar, kurgusal evren yaratan metaverse ve blok zinciri (blockchain) teknolojisinin bir parçasıdır.

    NFT ya da orijinal ismiyle Non-Fungible Token; Türkçe'de "değiştirilmesi mümkün olmayan para", "değişmeyen jeton" gibi  anlamlara geliyor.
  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    NFT, en sade tanımıyla; başka bir eşi bulunmayan dijital sanat eserlerinin, NFT sistemi içerisinde toplanmasıdır. Resim, şarkı, video, fotoğraf veya GIF şeklinde olabilen bu sanat eserlerinin her biri, türünün tek örneğidir ve bir sanatçı tarafından yaratılmıştır. 

    NFT'deki detaylı koruma sistemleri sayesinde kopyalanmaları veya değiştirilmeleri mümkün eğildir. Her NFT kendi içinde özgündür. 
  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    NFT sayesinde bir sanat eserinin kim tarafından yaratıldığı kesin olarak bilinebilir. Hem finans hem de sanat dünyasında öne çıkan bir kavram olan NFT, bu anlamda nitelikli bir tanımlayıcı rolü üstleniyor.
  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    NFT'ler, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde toplanır. Yani, yaratılan NFT'nin kime ait olduğu burada kayıt altında tutulur. Kişi, yarattığı bir NFT'yi istediği rakamdan satışa çıkarabilir.
  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    NFT: SANAT VE TEKNOLOJİNİN BİRLEŞİM NOKTASI

    İlk olarak 2017 yılında ortaya çıkan NFT kavramı, 2020 yılında yani pandemi döneminde tekrar canlandı.

    Dünyanın eve kapandığı sene boyunca çalışma fırsatı bulan sanatçılar belki de en verimli eserlerini ortaya koydu. İnternetin ön plana çıktığı bu yılda, sanatçılar eserlerini dijital ortama taşıyarak dünyanın dört bir yanından koleksiyonerlerle direkt iletişime geçti.

    Böylece sanatçılar, eserlerini koruyarak ve tescil ettirerek, gelir elde etme şansı yakaladı.
  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    SANAT ESERLERİ SATILSA BİLE SANATÇI TELİF HAKLARINI ELİNDE TUTAR

    NFT konusunda üzerinde durulması gereken bir ifade var; NFT satın almak. Kullanım şekli kulağa doğru gelse de aslında buradaki bir ayrıntı, NFT sisteminin önemini ortaya koyuyor.

    NFT'yi öne çıkaran en önemli konu; telif haklarıdır. Normal şartlarda bir alışveriş sürecinde fiyatı ödenen ürün, tüm haklarıyla yeni alıcısına geçer. Ancak NFT dünyasında durum böyle ilerlemiyor.
  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    NFT'de üretilebilen bir sanat eseri satılsa da, üreten kişi, telif haklarını elinde tutabilir. Yani; kişi istediği vakit aynı çalışmadan daha fazlasını yaratabilir.

    Bunu bir örnekle destekleyelim; çok beğendiğiniz X markası bir telefon aldınız. Siz belli bir ücret karşılığında bu telefonun kullanım haklarını elde etmiş olursunuz ancak X markasına sahip olamazsınız.
  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    X markası, X modelin telif haklarını elinde tutar ve istediği takdirde telefonu üretmeye devam eder. Sizin para karşılığı aldığınız hak ise X markasının bir telefon modelidir, markanın kendisi değildir.

    Başka bir örnek olarak; kiralık bir evi düşünebiliriz. Evi, bedelini ödediğimiz takdirde kullanabiliriz ancak evin değişmez sahibi, tapuda yazan kişidir. 
  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    Bu kavramla yola çıkarak, "NFT satın almak" ifadesinin de yanlış olduğunu söyleyebiliriz.

    NFT tabanlı üretilen bir sanat eserini satın aldığınızda, sadece o eseri satın alıyorsunuz, NFT'nin kendisini değil çünkü NFT bir sistem ve satılan şey de bu sistemin içerisinde yer alan sanat eserleridir.
  • En basit haliyle NFT'yi anlatıyoruz: NFT nedir ve NFT satın almak ne anlama gelir?

    Yani bir kişi "NFT aldığında" kastettiği şey; NFT sistemine dâhil olan ve değiştirilemez bir eserin kullanım haklarını satın aldığıdır. Sanat eserinin sahibi hâlâ sanatçının kendisidir. 

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