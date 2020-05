AA

Eşini yaklaşık 13 yıl önce kanser nedeniyle kaybeden Yikit, 7 çocuğundan sağlıklı olan iki kızının da desteğiyle ikisi erkek 5 engelli evladına tüm zorluklara rağmen bakarak fedakarlığın ve anne şefkatinin en güzel örneklerinden birini sergiliyor.Doğuştan kas hastalığı nedeniyle engelli olan Havva (49),Nimet (47),Adem (43),Menşure (40) ve Selim Yikit'e (37) günlük yaşamlarında destek olan fedakar anne, çocuklarının yüzünün gülmesi için her türlü güçlüğe katlanıyor.- "Hepsinin ihtiyacına yetişmeye çalışıyorum"Çocuklarının mutluluğu söz konusu olunca gözleri dolan Yikit, AA muhabirine yaptığı acıklamada, devletin verdiği bakım ve engelli maaşıyla geçimlerini sağladıklarını belirterek çocuklarıyla çok mutlu olduğunu söyledi.Her çocuğunun ayrı ayrı bakıma muhtaç olduğunu ve gün içinde hepsinin ihtiyacına yetişmeye çalıştığını anlatan Yikit, "Hepsi bakıma muhtaç. Damadım ve kızım yardımcı oluyor bana. Onlar olmasa her şeyi yapamam. Hepsi beni çok seviyor. Bir yere gitsem orada 1 saat kalsam hemen ararlar. 'Annem niye gelmedi' diye sorarlar." diye konuştu.Yikit, her Anneler Günü'nde gözünde yaş belirdiğini ama çocuklarının kendisine sarılamasının en büyük hediye olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:"Benim en büyük hediyem onları sevmek saymak. En mutlu günüm onları neşeli gördüğüm gündür. Onları öpmek, onlarla oynamak en mutlu günüm oluyor. Onların sevgisi olmasa bu yükü taşıyamam. Devletimizden, milletimizden, vatanımızdan, Allah razı olsun. Allah Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin. Başımızdan eksik olmasın."Oğlu Selim Yikit de bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Annem benim için hayat. Biz de ona bağlıyız. Annemi çok seviyorum. Annemiz bizim her şeyimiz." ifadelerini kullandı.