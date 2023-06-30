TÜRKİYE

Dünyada en çok ekmek tüketen ülkeler arasında birinci sırada Türkiye yer alıyor. Statista ve World Bank gibi araştırma şirketleri tarafından elde edilen verilere göre Türkiye'de bir kişi yılda 199.6 kg ekmek tüketiyor.