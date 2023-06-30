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En çok ekmek tüketen ülkeler belli oldu! Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

Ekmek her kültürde vazgeçilmez gıdalardan birisi ancak dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Peki, hangi ülke en çok ekmeği tüketiyor? İşte, en çok ekmek tüketen ülkeler ve Türkiye'nin sırası...

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  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    TÜRKİYE

    Dünyada en çok ekmek tüketen ülkeler arasında birinci sırada Türkiye yer alıyor. Statista ve World Bank gibi araştırma şirketleri tarafından elde edilen verilere göre Türkiye'de bir kişi yılda 199.6 kg ekmek tüketiyor. 

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    SIRBİSTAN VE KARADAĞ

    Listeye göre ikinci sırada Sırbistan ve Karadağ yer alıyor. Sırbistan'da bir kişi yılda 135 kg ekmek tüketiyor.

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    BULGARİSTAN

    Listenin üçüncü sırasında yılda kişi başı 131.1 kg ekmek tüketimi ile Bulgaristan yer alıyor.

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    UKRAYNA

    Dördüncü sırada yılda kişi başı 88 kg ekmek tüketimi ile Ukrayna yer alıyor.

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    KIBRIS

    Kıbrıs yılda kişi başı 74 kg ekmek tüketerek 5. sırada yer alıyor.

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    ARJANTİN

    Arjantin'de yılda kişi başına 72 kg ekmek tüketiliyor ve 6. sıradalar.

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    PORTEKİZ

    7. sırada yer alan Portekiz yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiyor.

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    POLONYA

    Polonya'da yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiliyor ve 8. sırada yer alıyor.

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    DANİMARKA

    Danimarka listenin 9. sırasında yer alıyor ve ülkede yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiliyor.

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    YUNANİSTAN

    Yunanistan listenin 10. sırasında yer alıyor, ülkede yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiliyor.

     
  • En çok ekmek tüketen ülkeler arasında bakın Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor!

    HİNDİSTAN

    Listede yer alan 37 ülkeden en sonuncu sırada yer alan Hindistan yılda kişi başına 1.75 kg ekmek yiyerek dünyanın en az ekmek tüketen ülkelerinden birisi oldu.

    Kaynak: Guinnessworldrecords, Statista, World Bank

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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