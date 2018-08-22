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En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams

ABD'li tenisçi Serena Williams, 18,1 milyon dolarlık geliriyle son bir yılın en çok kazanan kadın sporcusu oldu

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:28:10 | Güncelleme:

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, 18,1 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan kadın sporcu oldu.

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede en çok kazanan kadın sporculara yer verildi.

Hamileliği nedeniyle 14 ay kortlardan uzak kalan ve müsabakalardan 62 bin dolar elde edebilen 36 yaşındaki Williams, sponsorluk anlaşmaları sayesinde 18,1 milyon dolar gelire ulaşarak söz konusu dönemde en çok kazanan kadın sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.

Danimarkalı tenisçi Caroline Wozniacki, 13 milyon dolar kazancıyla ikinci sıraya yerleşirken, ABD'li tenisçi Sloane Stephens ise 11,2 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.

Sekizini tenisçilerin oluşturduğu son bir yılın en fazla kazanan 10 kadın sporcusu şöyle: 

Sporcu Branş Kazanç (dolar)
1 Serena Williams Tenis 18,1 milyon
2 Caroline Wozniacki Tenis 13 milyon
3 Sloane Stephens Tenis 11,2 milyon
4 Garbine Muguruza Tenis 11 milyon
5 Maria Sharapova Tenis 10,5 milyon
6 Venus Williams Tenis 10,2 milyon
7 PV Sindhu Badminton 8,5 milyon
8 Simona Halep Tenis 7,7 milyon
9 Danica Patrick Motor sporları 7,5 milyon
10 Angelique Kerber Tenis 7 milyon

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