Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında yüzde 5.33 artışla 1 milyon 539 bin 496 kişi oldu. Turizm Bakanlığı'nın

tarafından yayımlanan verilere göre Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında sınır komşuları Bulgaristan ve Gürcistan ilk sıraları paylaştı.

RUSYA'DAN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 34.2 ARTTI

Bulgaristan yüzde 8.69 pay ve 133 bin 806 kişi ile birinci, Gürcistan yüzde 7.30 pay ve 112 bin 376 kişi ile ikinci olurken, Almanya yüzde 6.63 ve 102 bin 120 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 34.2 artışla 91 bin 720 kişiye ve yüzde 5.96 paya ulaştı.