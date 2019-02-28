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En çok komşulardan ziyaretçi çektik

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında yüzde 5.33 artışla 1 milyon 539 bin 496 kişi oldu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında sınır komşuları Bulgaristan ve Gürcistan ilk sıraları paylaştı

Giriş: 28.02.2019 - 15:37 | Güncelleme:
HABERTURK.COM

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında yüzde 5.33 artışla 1 milyon 539 bin 496 kişi oldu. Turizm Bakanlığı'nın
tarafından yayımlanan verilere göre Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında sınır komşuları Bulgaristan ve Gürcistan ilk sıraları paylaştı.

RUSYA'DAN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 34.2 ARTTI

Bulgaristan yüzde 8.69 pay ve 133 bin 806 kişi ile birinci, Gürcistan yüzde 7.30 pay ve 112 bin 376 kişi ile ikinci olurken, Almanya yüzde 6.63 ve 102 bin 120 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 34.2 artışla 91 bin 720 kişiye ve yüzde 5.96 paya ulaştı.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI 
 YILLAR% DEĞİŞİM ORANI 
AYLAR201720182019(*)2018/20172019/2018 
OCAK1 055 4741 461 5701 539 49638,485,33 
ŞUBAT1 159 8331 527 070 31,66  
MART1 587 0072 139 766 34,83  
NİSAN2 070 3222 655 561 28,27  
MAYIS2 889 8733 678 440 27,29  
HAZİRAN3 486 9404 505 594 29,21  
TEMMUZ5 075 9615 671 801 11,74  
AĞUSTOS4 658 4635 383 332 15,56  
EYLÜL4 076 6304 792 818 17,57  
EKİM2 992 9473 755 467 25,48  
KASIM1 652 7951 966 277 18,97  
ARALIK1 703 7891 950 705 14,49  
TOPLAM32 410 03439 488 401 21,84  
       
 AYLIK TOPLAM1 055 4741 461 5701 539 49638,485,33 

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