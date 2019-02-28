Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Ocak ayında yüzde 5.33 artışla 1 milyon 539 bin 496 kişi oldu. Turizm Bakanlığı'nın
tarafından yayımlanan verilere göre Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında sınır komşuları Bulgaristan ve Gürcistan ilk sıraları paylaştı.
RUSYA'DAN GELEN ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 34.2 ARTTI
Bulgaristan yüzde 8.69 pay ve 133 bin 806 kişi ile birinci, Gürcistan yüzde 7.30 pay ve 112 bin 376 kişi ile ikinci olurken, Almanya yüzde 6.63 ve 102 bin 120 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 34.2 artışla 91 bin 720 kişiye ve yüzde 5.96 paya ulaştı.
|TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI
|YILLAR
|% DEĞİŞİM ORANI
|AYLAR
|2017
|2018
|2019(*)
|2018/2017
|2019/2018
|OCAK
|1 055 474
|1 461 570
|1 539 496
|38,48
|5,33
|ŞUBAT
|1 159 833
|1 527 070
|31,66
|MART
|1 587 007
|2 139 766
|34,83
|NİSAN
|2 070 322
|2 655 561
|28,27
|MAYIS
|2 889 873
|3 678 440
|27,29
|HAZİRAN
|3 486 940
|4 505 594
|29,21
|TEMMUZ
|5 075 961
|5 671 801
|11,74
|AĞUSTOS
|4 658 463
|5 383 332
|15,56
|EYLÜL
|4 076 630
|4 792 818
|17,57
|EKİM
|2 992 947
|3 755 467
|25,48
|KASIM
|1 652 795
|1 966 277
|18,97
|ARALIK
|1 703 789
|1 950 705
|14,49
|TOPLAM
|32 410 034
|39 488 401
|21,84
|AYLIK TOPLAM
|1 055 474
|1 461 570
|1 539 496
|38,48
|5,33
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