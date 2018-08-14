En çok mart ayında dondurma yedik

Türkiye'deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone HABERTURK’e özel olarak yaz aylarının vazgeçilmez yiyeceği dondurma kampanyalarını inceledi.

Insert, gazete reklamı kampanya fiyatları ve online satış kanalları banner kampanyanlarını analiz eden BrandZone verilerine göre; 2018 Ocak-Temmuz ayları arasında toplamda 2 bin 59 dondurma kampanyası düzenlendi.

Dondurma kampanyaları mart ayında fırladı!

En fazla dondurma kampanyası düzenlenen ay, 582 kampanya sayısıyla mart oldu. Sıralamada 517 kampanyayla haziran ikinci; 401 kampanyayla temmuz üçüncü olarak yer aldı. 320 kampanyayla mayıs ayı dördüncü; 209 kampanyayla nisan ayı beşinci; 20 kampanyayla şubat ayı altıncı; 10 kampanyayla ocak ayı yedinci oldu.

Haziran-Temmuz ayları arasında en fazla dondurma kampanyasına imza atan marka yüzde 36’lık kampanya oranı ve 334 kampanyayla Golf oldu. Yüzde 19’luk kampanya oranı ve 177 kampanyayla Carte d'Or ikinci; yüzde 18’lik kampanya oranı ve 169 kampanyayla Algida üçüncü; yüzde 8’lik kampanya oranı ve 72 kampanyayla Pernigotti dördüncü; yüzde 7’lik kampanya oranı ve 67 kampanyayla Magnum beşinci sırada yer aldı.

2018 Haziran-Temmuz ayları arasında dondurma kategorisinde en çok kampanyası yapılan ürün; 59 kampanyayla ortalama fiyatı 10,8 TL olan Carte d'Or 850 ml Selection Dondurma oldu. Sıralamada ortalama fiyatı 7,6 TL olan Algida Maraş Usulü 500 ml Dondurma 58 kampanyayla ikinci; ortalama fiyatı 15 TL olan Magnum 6x60 ml Mini Dondurma 56 kampanyayla üçüncü oldu. Ortalama fiyatı 11,9 TL olan Carte d'Or 925 ml Classic Dondurma 40 kampanyayla dördüncü; ortalama fiyatı 8,1 TL olan Golf 500 ml Maraşım Dondurma 31 kampanyayla beşinci sırada yer aldı.

Haziran-Temmuz ayları arasında en fazla dondurma kampanyası düzenleyen firma, 437 kampanyayla Carte d'Or, Algida, Magnum, Cornetto gibi markaları içeren Unilever oldu. 336 kampanyayla Golf markasını içeren Natura ikinci; 88 kampanyayla Pernigotti, Tadelle gibi markaları içeren Sanset üçüncü sırada yer aldı.







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